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Як приготувати вишукану каву з оксамитовою пінкою: напій вийде кращим, ніж у найдорожчій кав’ярні

Як приготувати вишукану каву з оксамитовою пінкою: напій вийде кращим, ніж у найдорожчій кав’ярні

Як приготувати каву зі щільною пінкою / Фото: Freepik

Таку каву можна заварити навіть без кавової машини, напій вийде насиченим й ароматним, з густою щільною пінкою.

Якщо ви не дуже любите ходити по кав’ярнях, а обожнюєте свою затишну кухню, тоді вам обов’язково треба приготувати такий напій. А щоб кава видалася такою ж смачною, як у брендованій кав’ярні, варто скористатися рецептом приготування напою з густою пінкою із розчинної кави. Розповідаємо, як приготувати запашну каву зі щільною збитою пінкою без кавової машини.

Як приготувати каву з глянцевою пінкою без кавової машини в домашніх умовах

Щоб приготувати вдома каву зі стабільною пишною пінкою, такою, як подають у найдорожчих кав’ярнях, скористайтеся цим простим рецептом. Найкраще готувати напій у глибокій та широкій чашці, щоб потім розділити на кілька порцій.  

Інгредієнти:

  • 2 столові ложки розчинної кави;
  • 4 чайні ложки цукру;
  • 200 грамів молока 3,2%;
  • склянка води.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку треба засипати в чашку каву й цукор, добре розмішати.
  2. Потім додаємо 1 столову ложку води кімнатної температури, добре розмішуємо суміш, поки вона не посвітлішає.
  3. Розмішуючи, додаємо ще одну ложку води, продовжуємо мішати, поки суміш не стане помаранчевою.
  4. Знову повторюємо додавання води і перемішування. Мішаємо доти, доки кава не стане пишною та пухкою, до утворення малесеньких бульбашок.
  5. Доводимо молоко до кипіння і заливаємо його у кавову суміш з висоти, поки напій не запіниться.
  6. Ретельно розмішуємо суміш з молоком – і ваш кавовий напій з густою оксамитовою пінкою готовий.
  7. За бажанням кавову суміш можна розділити на дві порції, одну використати, а другу поставити в холодильник до наступного разу. Цю суміш можна тримати в холодильнику до 5 днів.

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