Як приготувати вишукану каву з оксамитовою пінкою: напій вийде кращим, ніж у найдорожчій кав’ярні

Якщо ви не дуже любите ходити по кав’ярнях, а обожнюєте свою затишну кухню, тоді вам обов’язково треба приготувати такий напій. А щоб кава видалася такою ж смачною, як у брендованій кав’ярні, варто скористатися рецептом приготування напою з густою пінкою із розчинної кави. Розповідаємо, як приготувати запашну каву зі щільною збитою пінкою без кавової машини.

Як приготувати каву з глянцевою пінкою без кавової машини в домашніх умовах

Щоб приготувати вдома каву зі стабільною пишною пінкою, такою, як подають у найдорожчих кав’ярнях, скористайтеся цим простим рецептом. Найкраще готувати напій у глибокій та широкій чашці, щоб потім розділити на кілька порцій.

Інгредієнти:

2 столові ложки розчинної кави;

4 чайні ложки цукру;

200 грамів молока 3,2%;

склянка води.

Спосіб приготування:

Спочатку треба засипати в чашку каву й цукор, добре розмішати. Потім додаємо 1 столову ложку води кімнатної температури, добре розмішуємо суміш, поки вона не посвітлішає. Розмішуючи, додаємо ще одну ложку води, продовжуємо мішати, поки суміш не стане помаранчевою. Знову повторюємо додавання води і перемішування. Мішаємо доти, доки кава не стане пишною та пухкою, до утворення малесеньких бульбашок. Доводимо молоко до кипіння і заливаємо його у кавову суміш з висоти, поки напій не запіниться. Ретельно розмішуємо суміш з молоком – і ваш кавовий напій з густою оксамитовою пінкою готовий. За бажанням кавову суміш можна розділити на дві порції, одну використати, а другу поставити в холодильник до наступного разу. Цю суміш можна тримати в холодильнику до 5 днів.

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