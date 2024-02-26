Як приготувати вишукану каву з оксамитовою пінкою: напій вийде кращим, ніж у найдорожчій кав’ярні

Таку каву можна заварити навіть без кавової машини, напій вийде насиченим й ароматним, з густою щільною пінкою.
Якщо ви не дуже любите ходити по кав’ярнях, а обожнюєте свою затишну кухню, тоді вам обов’язково треба приготувати такий напій. А щоб кава видалася такою ж смачною, як у брендованій кав’ярні, варто скористатися рецептом приготування напою з густою пінкою із розчинної кави. Розповідаємо, як приготувати запашну каву зі щільною збитою пінкою без кавової машини.
Як приготувати каву з глянцевою пінкою без кавової машини в домашніх умовах
Щоб приготувати вдома каву зі стабільною пишною пінкою, такою, як подають у найдорожчих кав’ярнях, скористайтеся цим простим рецептом. Найкраще готувати напій у глибокій та широкій чашці, щоб потім розділити на кілька порцій.
Інгредієнти:
- 2 столові ложки розчинної кави;
- 4 чайні ложки цукру;
- 200 грамів молока 3,2%;
- склянка води.
Спосіб приготування:
- Спочатку треба засипати в чашку каву й цукор, добре розмішати.
- Потім додаємо 1 столову ложку води кімнатної температури, добре розмішуємо суміш, поки вона не посвітлішає.
- Розмішуючи, додаємо ще одну ложку води, продовжуємо мішати, поки суміш не стане помаранчевою.
- Знову повторюємо додавання води і перемішування. Мішаємо доти, доки кава не стане пишною та пухкою, до утворення малесеньких бульбашок.
- Доводимо молоко до кипіння і заливаємо його у кавову суміш з висоти, поки напій не запіниться.
- Ретельно розмішуємо суміш з молоком – і ваш кавовий напій з густою оксамитовою пінкою готовий.
- За бажанням кавову суміш можна розділити на дві порції, одну використати, а другу поставити в холодильник до наступного разу. Цю суміш можна тримати в холодильнику до 5 днів.
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