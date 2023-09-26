Як приготувати корисний яблучний оцет в домашніх умовах

Готуємо яблучний оцет дома, для кого він корисний, а кому його краще не пити

Яблучний оцет не обов'язково купувати в магазині, цей корисний та смачний продукт можна приготувати в домашніх умовах. Крім користі для здоров'я, яблучний оцет широко використовуватися в кулінарії.

Як приготувати яблучний оцет в домашніх умовах

Інгредієнти з розрахунку на 1 кг яблук:

один кілограм яблук,

дві столові ложки цукру,

півтора літра води,

марля.

Спосіб приготування:

Яблука ретельно помийте, можна обрізати шкірку, а можна залишити. Розріжте їх та видаліть кісточки та серцевину. Наріжте яблука на невеликі шматочки.

Візьміть будь-яку каструлю, за винятком алюмінієвої додайте туди цукор та воду.

Поставте сироп на середньому вогні, помішуйте його до тих пір, поки цукор повністю розчиниться у воді та сироп стане прозорим.

Додайте нарізані яблука до сиропу і прокип'ятіть декілька хвилин.

Після того, як яблука стали м’якими, вимкніть вогонь і поставте місткість з сиропом та яблуками в темне місце, періодично помішуючи масу.

Через два тижні процідити масу через друшляк, а потім через складену в декілька шарів марлю

Потім п0ерелити отриману рідину в місткість ще більшого обсягу, щоб вона була наповнена 7-8 см не досягаючи краю.

Знову поставте місткість в темне тепле місце на 14 днів.

Після закінчення цього терміну, процідіть суміш.

Обережно розлийте в пляшки та зберігайте натуральний яблучний оцет в темному, прохолодному місці.

Основним компонентом оцту є сік, що заграв, рівень солодкості яблук та додана кількість цукру визначає відсоток змісту спирту. Під час бродіння оцту, у верхній частині місткості може сформуватися біла плівка, відома під назвою "оцтова матка". Вона має вищу концентрацію корисних речовин, порівняно зі всім оцтом і широко використовується для лікування, наприклад, болів в суглобах, дерматологічних проблем, інших захворювань.

Чим корисний яблучний оцет

Окрім відмічених вище лікувальних властивостей приготований в домашніх умовах оцет :

сприяє нормалізації травленню,

містить в собі велика кількість калію,

сприяє нейтралізації натрію і відновленню артеріального тиску,

захищає від накопичення рідини в організмі, допомагає позбавитися від хронічної втоми,

сприяє детоксикації після вживання алкоголю і паління,

знищує шкідливі бактерії й віруси в організмі,

допомагає схудненню.

Для кого оцет може бути шкідливим

Потрібно пам'ятати, що оцет є кислотою, тому вживати його можна лише розведеним та після консультації з лікарем.

Забороняється вживати оцет людям, з гастритом, виразковою хворобою шлунка, кишківника. Гепатит, цироз печінки та проблеми з нирками також є протипоказаннями для його вживання. Також не варто давати оцет дітям.

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