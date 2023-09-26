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Як приготувати корисний яблучний оцет в домашніх умовах

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Як приготувати корисний яблучний оцет в домашніх умовах

Як приготувати яблучний оцет

Готуємо яблучний оцет дома, для кого він корисний, а кому його краще не пити

Яблучний оцет не обов'язково купувати в магазині, цей корисний та смачний продукт можна приготувати в домашніх умовах. Крім користі для здоров'я, яблучний  оцет широко використовуватися в кулінарії.

 Як приготувати яблучний оцет в домашніх  умовах

Інгредієнти з розрахунку на 1 кг яблук:

  • один кілограм яблук,
  • дві столові ложки цукру,
  • півтора літра води,
  • марля.

Спосіб приготування:

  • Яблука ретельно помийте, можна обрізати шкірку, а можна залишити. Розріжте їх та видаліть кісточки та серцевину. Наріжте яблука на невеликі шматочки.
  • Візьміть будь-яку каструлю, за винятком алюмінієвої додайте туди цукор та воду. 
  • Поставте сироп на середньому вогні, помішуйте його до тих пір, поки цукор повністю розчиниться у воді та сироп стане прозорим.
  • Додайте нарізані яблука до сиропу і прокип'ятіть декілька хвилин. 
  • Після того, як яблука стали м’якими, вимкніть вогонь і поставте місткість з сиропом та яблуками в темне місце, періодично помішуючи масу.
  • Через два тижні процідити масу через друшляк, а потім через складену в декілька шарів марлю
  • Потім п0ерелити отриману рідину в місткість ще більшого обсягу, щоб вона  була наповнена 7-8 см не досягаючи краю.
  • Знову поставте місткість в темне тепле місце на 14 днів.
  • Після закінчення цього терміну, процідіть суміш.
  • Обережно розлийте  в пляшки та зберігайте натуральний яблучний оцет в темному, прохолодному місці. 

Основним компонентом оцту є сік, що заграв, рівень солодкості яблук та додана кількість цукру визначає відсоток змісту спирту. Під час бродіння оцту, у верхній частині місткості  може сформуватися біла плівка, відома під назвою "оцтова матка". Вона має вищу концентрацію корисних речовин, порівняно зі всім оцтом і широко використовується для лікування, наприклад, болів в суглобах, дерматологічних проблем, інших захворювань.

 Чим корисний яблучний оцет

Окрім відмічених вище лікувальних властивостей приготований в домашніх умовах оцет :

  • сприяє нормалізації травленню,
  • містить в собі велика кількість калію,
  • сприяє нейтралізації натрію і відновленню артеріального тиску,
  • захищає від накопичення рідини в організмі, допомагає позбавитися від хронічної втоми,
  • сприяє детоксикації після вживання алкоголю і паління,
  • знищує шкідливі бактерії й віруси в організмі,
  • допомагає схудненню.

Для кого оцет може бути шкідливим

Потрібно пам'ятати, що оцет є кислотою, тому вживати його можна лише розведеним та після консультації з лікарем.

Забороняється вживати оцет людям, з гастритом,  виразковою хворобою шлунка, кишківника. Гепатит, цироз печінки та проблеми з нирками також є протипоказаннями для його вживання. Також не варто давати оцет дітям. 

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Дата публікації
Перегляди
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