Як приготувати яловичину, щоб була м'якою: секрети від досвідчених господинь вас здивують

Щоб яловичина вийшла м'якою та смак приготованого м'яса порадував, потрібно правильно вибирати яловичину.

Але не завжди є можливість купити для приготування м'ясо найвищої якості. Звичайно страви з нього виходять ідеальними, проте вартість буде надто високою.

Але не все так погано, навіть з жилястою яловичиною можна "впоратися". Що для цього потрібно зробити.

Як приготувати яловичину, щоб була м'якою: в чому потрібно її замочити

Лайфгак з гірчицею

Гірчиця - чудовий друг для будь-якого м'яса. Вона надає м'ясу фантастичного аромату і смаку. Відомо, що гірчиця добре поєднується з м'ясом, але ми звикли додавати її до готової страви. Але, як виявилося, гірчиця допоможе зробити жилясту яловичину м'якою.

Щоб приготоване м'ясо було м'яким, потрібно гірчицею обмазати шматочки перед запіканням, залишити на годину, а потім можна запікати – м'ясо стане смачнішим. Як варіант пропонується змити гірчицю перед запіканням.

Якщо плануються відбивні, м'ясо нарізати, відбити та також намазати гірчицею. Залишити на 15 хвилин, потім смажити.

Навіть м'ясо для гуляшу можна перед приготуванням намастити гірчицею. Зробити це можна як до нарізування на шматочки, і після. Можна змивати, а можна прямо готувати у гірчичному маринаді.

Хитрість із крохмалем

Секретний інгредієнт, який чудово справляється зі пом'якшенням м'яса, – це крохмаль. Щоб зробити маринад, потрібно розчинити крохмаль у воді та вимочити в ньому м'ясо. Для таких цілей підійде як кукурудзяний, так і картопляний крохмаль. Зазначимо, що крохмалю властиво формувати хрустку скоринку на продуктах, тому при смаженні м'ясо вийде не лише м'яким, а ще більш апетитним.

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