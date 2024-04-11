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Як приховати носогубні складки на будь-якій шкірі: лайфгак, який працює для всіх

Як приховати носогубні складки на будь-якій шкірі: лайфгак, який працює для всіх

Як приховати носогубну складку

Як прибрати носогубні складки за допомогою макіяжу

Носогубні складки — це поздовжні лінії на шкірі, що розташовуються від крил носа до куточків рота. Носогубні заломи з'являються під час сміху, зменшуються або зникають за розслаблення обличчя.

Поява носогубних складок у молодих зумовлена ​​генетичною схильністю, а з віком, коли вироблення еластину та колагену сповільнюється, шкіра стає менш еластичною та пружною, утворюються  глибокі носогубні складки.

Як впоратися з носогубною складкою без скальпеля та ін'єкцій за допомогою макіяжу, розповіла візажистка Лорен Гейл, яку називають ходячою енциклопедією антивікових лайфгаків.

Як прибрати носогубну складку з обличчя за допомогою макіяжу

Спосіб полягає у висвітленні зони складки, зробити її на вигляд менш глибокою. Це насправді допоможе мати молодший вигляд. 

Для цього потрібен консилер, на один-два тони світліший за природний колір шкіри, звичайна тональна основа, якою ви користуєтесь та тоненькі пензлики для макіяжу.

  • Візьміть тоненький пензлик, наберіть на нього невелику кількість консилера і, злегка посміхнувшись, нанесіть його вздовж усієї складки. А потім ретельно розтушуйте продукт.
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  • Далі візьміть свій тональний крем і таким самим чином нанесіть продукт на лінію складки, відступивши трошки назовні від безпосередньо складки.
Як приховати носогубну складку / ©
Як приховати носогубну складку

Таке поєднання світлого та нейтрального засобу зробить складку візуально більш наповненою. Внаслідок цього і обличчя візуально буде молодшим.

Як приховати носогубну складку / ©
Як приховати носогубну складку

Зроблений макіяж, щоб він тримався впродовж усього дня, можна зафіксувати напівпрозорою пудрою. 

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