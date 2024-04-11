Як приховати носогубні складки на будь-якій шкірі: лайфгак, який працює для всіх

Як прибрати носогубні складки за допомогою макіяжу

Носогубні складки — це поздовжні лінії на шкірі, що розташовуються від крил носа до куточків рота. Носогубні заломи з'являються під час сміху, зменшуються або зникають за розслаблення обличчя.

Поява носогубних складок у молодих зумовлена ​​генетичною схильністю, а з віком, коли вироблення еластину та колагену сповільнюється, шкіра стає менш еластичною та пружною, утворюються глибокі носогубні складки.

Як впоратися з носогубною складкою без скальпеля та ін'єкцій за допомогою макіяжу, розповіла візажистка Лорен Гейл, яку називають ходячою енциклопедією антивікових лайфгаків.

Як прибрати носогубну складку з обличчя за допомогою макіяжу

Спосіб полягає у висвітленні зони складки, зробити її на вигляд менш глибокою. Це насправді допоможе мати молодший вигляд.

Для цього потрібен консилер, на один-два тони світліший за природний колір шкіри, звичайна тональна основа, якою ви користуєтесь та тоненькі пензлики для макіяжу.

Візьміть тоненький пензлик, наберіть на нього невелику кількість консилера і, злегка посміхнувшись, нанесіть його вздовж усієї складки. А потім ретельно розтушуйте продукт.

Далі візьміть свій тональний крем і таким самим чином нанесіть продукт на лінію складки, відступивши трошки назовні від безпосередньо складки.

Як приховати носогубну складку

Таке поєднання світлого та нейтрального засобу зробить складку візуально більш наповненою. Внаслідок цього і обличчя візуально буде молодшим.

Як приховати носогубну складку

Зроблений макіяж, щоб він тримався впродовж усього дня, можна зафіксувати напівпрозорою пудрою.

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