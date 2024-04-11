Як приховати носогубні складки на будь-якій шкірі: лайфгак, який працює для всіх

Як прибрати носогубні складки за допомогою макіяжу
Носогубні складки — це поздовжні лінії на шкірі, що розташовуються від крил носа до куточків рота. Носогубні заломи з'являються під час сміху, зменшуються або зникають за розслаблення обличчя.
Поява носогубних складок у молодих зумовлена генетичною схильністю, а з віком, коли вироблення еластину та колагену сповільнюється, шкіра стає менш еластичною та пружною, утворюються глибокі носогубні складки.
Як впоратися з носогубною складкою без скальпеля та ін'єкцій за допомогою макіяжу, розповіла візажистка Лорен Гейл, яку називають ходячою енциклопедією антивікових лайфгаків.
Як прибрати носогубну складку з обличчя за допомогою макіяжу
Спосіб полягає у висвітленні зони складки, зробити її на вигляд менш глибокою. Це насправді допоможе мати молодший вигляд.
Для цього потрібен консилер, на один-два тони світліший за природний колір шкіри, звичайна тональна основа, якою ви користуєтесь та тоненькі пензлики для макіяжу.
- Візьміть тоненький пензлик, наберіть на нього невелику кількість консилера і, злегка посміхнувшись, нанесіть його вздовж усієї складки. А потім ретельно розтушуйте продукт.
- Далі візьміть свій тональний крем і таким самим чином нанесіть продукт на лінію складки, відступивши трошки назовні від безпосередньо складки.
Таке поєднання світлого та нейтрального засобу зробить складку візуально більш наповненою. Внаслідок цього і обличчя візуально буде молодшим.
Зроблений макіяж, щоб він тримався впродовж усього дня, можна зафіксувати напівпрозорою пудрою.
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