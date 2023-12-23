Як прикрасити будинок до Нового року хвойними гілочками: десять ідей

Наближається Різдво Христове та Новий рік, тому саме час придивитися до ялинових і соснових гілок, нобілісу. З них можна створити унікальний декор для дому.
Хвойний букет
Один з найпростіших і найбільш лаконічних способів прикрасити дім до Нового року 2024 — поставити в кімнатах мінімалістичні букети з хвої. Фахівці стверджують, що найкраще обирати ялицю Нобіліс, яка вважається однією з найстійкіших рослин. Вона точно простоїть всі різдвяно-новорічні свята і додасть оселі святкового настрою. А можете створити букет з різних хвойних гілок.
Вінок на стіну
Західні блогери ще від початку грудня показують в своїх соціальних мережах, як вони плетуть різноманітні різдвяні вінки та сміливо прикрашають ними не лише вхідні двері, але й стіни оселі, а інколи навіть і стільці. Щоб така композиція з хвої вийшла ще цікавішою, міксуйте її з гілками плюща, евкаліптом тощо.
Хвойний декор для підсвічників
Якщо вам набридли класичні різдвяно-новорічні декори з хвої, спробуйте щось новеньке. Наприклад, прикрасьте підсвічники маленькими хвойними гілочками. А ще можете замість звичних підсвічників використовувати бокали чи скляні пляшки. Така композиція має дуже цікавий вигляд.
Композиція для дзеркала
Якщо ви полюбляєте детально прикрашати своє житло, спробуйте таку цікаву ідею. Прикрасьте дзеркало у передпокої гілками ялини або сосни. Їх можна перев'язати яскравими стрічками для більш святкового настрою.
Хвойний декор для стола
Важко уявити декор святкового новорічного стола без гілок ялини. Завдяки їхньому аромату можна з головою поринути у святкування та зимовий настрій. Зверніть увагу на лаконічні композиції з ялівцю — вони також виглядають досить цікаво та додадуть звичайному застіллю витонченості.
Композиції на перила
Якщо ви щасливий власник заміського будинку, спробуйте прикрасити хвойними гілками перила. Для цього гілки потрібно зв'язати між собою, а потім прикрасити їх шишками і бантами на свій смак. Ідеальне доповнення — світлодіодна стрічка, щоб ввечері ваш будинок поринав у справжню магію Нового року.
Хвойний декор для ванної кімнати
Ще один досить незвичний спосіб використати хвою для прикрашання будинка на Новий рік. Передусім, завдяки відображенню у дзеркалі зелень буде мати більш пишний вигляд. А ще вас щоранку буде зустрічати приємний новорічний декор. Чим не чудовий початок нового дня?
Хвойна композиція на люстрі
Якщо у вас є гарна люстра в класичному стилі, чому б не прикрасити її хвоєю? Помістіть гілки ялини, сосни, нобілісу, ялівця, щоб вони недбало спадали донизу.
Декор для тарілок
Щоб атмосфера за святковим столом була по-справжньому різдвяна чи новорічна, спробуйте прикрасити тарілки маленькими гілочками ялини.
Композиції на поличках і шафах
Ще одна чудова можливість додати святкової атмосфери. Прикрасьте невеликими хвойними композиціями полички і шафки в оселі. Також можна використати і маленькі віночки з червоними стрічками. Вони матимуть лаконічний, але дуже вишуканий вигляд.
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