Як прикрасити будинок до Нового року хвойними гілочками: десять ідей

Наближається Різдво Христове та Новий рік, тому саме час придивитися до ялинових і соснових гілок, нобілісу. З них можна створити унікальний декор для дому.

Хвойний букет

Один з найпростіших і найбільш лаконічних способів прикрасити дім до Нового року 2024 — поставити в кімнатах мінімалістичні букети з хвої. Фахівці стверджують, що найкраще обирати ялицю Нобіліс, яка вважається однією з найстійкіших рослин. Вона точно простоїть всі різдвяно-новорічні свята і додасть оселі святкового настрою. А можете створити букет з різних хвойних гілок.

Хвойний букет / Фото: Фото з відкритих джерел

Вінок на стіну

Західні блогери ще від початку грудня показують в своїх соціальних мережах, як вони плетуть різноманітні різдвяні вінки та сміливо прикрашають ними не лише вхідні двері, але й стіни оселі, а інколи навіть і стільці. Щоб така композиція з хвої вийшла ще цікавішою, міксуйте її з гілками плюща, евкаліптом тощо.

Вінок на стіну / Фото: Фото з відкритих джерел

Хвойний декор для підсвічників

Якщо вам набридли класичні різдвяно-новорічні декори з хвої, спробуйте щось новеньке. Наприклад, прикрасьте підсвічники маленькими хвойними гілочками. А ще можете замість звичних підсвічників використовувати бокали чи скляні пляшки. Така композиція має дуже цікавий вигляд.

Хвойний декор для підсвічників / Фото: Фото з відкритих джерел

Композиція для дзеркала

Якщо ви полюбляєте детально прикрашати своє житло, спробуйте таку цікаву ідею. Прикрасьте дзеркало у передпокої гілками ялини або сосни. Їх можна перев'язати яскравими стрічками для більш святкового настрою.

Хвойний декор для дзеркала / Фото: Фото з відкритих джерел

Хвойний декор для стола

Важко уявити декор святкового новорічного стола без гілок ялини. Завдяки їхньому аромату можна з головою поринути у святкування та зимовий настрій. Зверніть увагу на лаконічні композиції з ялівцю — вони також виглядають досить цікаво та додадуть звичайному застіллю витонченості.

Хвойний декор стола / Фото: Фото з відкритих джерел

Композиції на перила

Якщо ви щасливий власник заміського будинку, спробуйте прикрасити хвойними гілками перила. Для цього гілки потрібно зв'язати між собою, а потім прикрасити їх шишками і бантами на свій смак. Ідеальне доповнення — світлодіодна стрічка, щоб ввечері ваш будинок поринав у справжню магію Нового року.

Композиція на перила / Фото: Фото з відкритих джерел

Хвойний декор для ванної кімнати

Ще один досить незвичний спосіб використати хвою для прикрашання будинка на Новий рік. Передусім, завдяки відображенню у дзеркалі зелень буде мати більш пишний вигляд. А ще вас щоранку буде зустрічати приємний новорічний декор. Чим не чудовий початок нового дня?

Хвойний декор для ванної кімнати / Фото: Фото з відкритих джерел

Хвойна композиція на люстрі

Якщо у вас є гарна люстра в класичному стилі, чому б не прикрасити її хвоєю? Помістіть гілки ялини, сосни, нобілісу, ялівця, щоб вони недбало спадали донизу.

Хвойна композиція на люстрі / Фото: Фото з відкритих джерел

Декор для тарілок

Щоб атмосфера за святковим столом була по-справжньому різдвяна чи новорічна, спробуйте прикрасити тарілки маленькими гілочками ялини.

Декор для тарілок / Фото: Фото з відкритих джерел

Композиції на поличках і шафах

Ще одна чудова можливість додати святкової атмосфери. Прикрасьте невеликими хвойними композиціями полички і шафки в оселі. Також можна використати і маленькі віночки з червоними стрічками. Вони матимуть лаконічний, але дуже вишуканий вигляд.

Композиції на поличках і шафах / Фото: Фото з відкритих джерел

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