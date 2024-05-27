Як змусити квітнути грошове дерево: допоможе підживлення з цих відходів

Напевно, не кожен бачив, які квіти має грошове дерево. Втім, професійні флористи знають, яке підживлення треба товстянці, щоб вона зацвіла. І воно досить просте, бо всі три складники, з яких його можна приготувати, є на кожній кухні. Розповідаємо, яке добриво треба грошовому дереву, щоб воно випустило квіти, як його приготувати.

Яке підживлення треба грошовому дереву: як змусити рослину цвісти

Для того, щоб товстянка добре росла, не хворіла і почала квітнути, їй треба калій. Щоб рослина мала міцну кореневу систему і випускала нові пагони, треба фосфор, що дає їй життєву силу. Також грошовому дереву потрібен азот у невеликих кількостях. Проте, не слід забувати, що через надлишок азоту товстянка може загинути.

Щоб змусити грошове дерево цвісти, його рекомендують щоосені підгодовувати сумішшю з меленої яєчної шкарлупи, деревної золи та цукру. Яєчна шкарлупа дасть рослині необхідну кількість кальцію. Деревна зола є потужним джерелом корисних мінералів, адже вона містить кальцій, фосфор, калій та азот. Цукор насичує глюкозою, яка дає рослинам енергію, що провокує ріст нових пагонів та сприяє пришвидшенню цвітіння.

Для приготування добрива треба:

1 столова ложка меленої яєчної шкаралупи;

1 столова ложка деревної золи;

1 чайна ложка цукру.

Ретельно змішайте всі інгредієнти й розсипте по поверхні ґрунту. Потім легенько розпушіть землю, щоб рослина отримала якнайбільше корисних речовин від підживлення. Опісля полийте грошове дерево, щоб намок увесь шар ґрунту. Таку підгодівлю треба зробити 2-3 рази, тоді товстянка порадує своїм квітом.

Читайте також:

Як стимулювати зростання монстери: популярний напій з кухні може стати найкращим добривом

Еліксир для полуниці: чим підживити кущі, щоб ласувати солодкими ягодами до самої осені

Як врятуватися від комарів: які рослини відлякують надокучливих комах