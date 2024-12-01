Як припинити думати про погане: 2 найкращі вправи, щоб зупинити негативне мислення

Якщо вас постійно турбують нав’язливі тривожні думки, скористайтеся цими простими вправами від психотерапевтів. Так ви зможете зупинити потік негативних образів у своїй голові та налаштуватися на позитив і спокій.

Як раз і назавжди зупинити негативні думки: поради психотерапевтів

Зупиніть негативну думку. Це краще зробити у формі прописування. Треба максимально точно на папері сформулювати свою найстрашнішу думку. Наприклад: "Я потраплю в автокатастрофу і помру". Коли ви будете прописувати думку чи прокручувати в голові, останнє слово думки писати не потрібно, замість нього напишіть слово "стоп". Потім стисніть ручку чи олівець в руці, щоб ви це слово ніби зафіксували у пам’яті тіла. Якщо ви робите цю вправу подумки, не прописуючи, просто стисніть міцно кулак, щоб нігті уп’ялися в долоню. Потім замініть свою негативну думку на позитивне формулювання: "Я безпечно дістануся місця призначення на автомобілі чи автобусі".

Це краще зробити у формі прописування. Треба максимально точно на папері сформулювати свою найстрашнішу думку. Наприклад: "Я потраплю в автокатастрофу і помру". Коли ви будете прописувати думку чи прокручувати в голові, останнє слово думки писати не потрібно, замість нього напишіть слово "стоп". Потім стисніть ручку чи олівець в руці, щоб ви це слово ніби зафіксували у пам’яті тіла. Якщо ви робите цю вправу подумки, не прописуючи, просто стисніть міцно кулак, щоб нігті уп’ялися в долоню. Потім замініть свою негативну думку на позитивне формулювання: "Я безпечно дістануся місця призначення на автомобілі чи автобусі". Позитивне переконання. Придумайте і запишіть свою мотивуючу фразу, постійно повторюйте її, коли вас долатимуть тривожні чи негативні думки. Наприклад: "Всі мої життєві ситуації вирішуються з легкістю, всесвіт та інші люди постійно мені в цьому допомагають, я народжена бути щасливою". І після промовляння такої фрази обов’язково знайти підтвердження цьому і подякуйте, так ви зафіксуєте позитивний сценарій свого життя. Наприклад, вам із чимось допомогли чи пропустили кудись без черги – зверніть на це увагу і подумки подякуйте. Так ви перейдете на ту лінію життя, де всі ваші проблеми будуть вирішуватися досить просто, і у вас поступово зникнуть погані думки.

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