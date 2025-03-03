Як припинити соромитися і стати впевненими у собі: 5 важливих кроків

Якщо під час спілкування ви часто почуваєтеся ніяково, боїтеся висловити свою думку чи соромитеся бути в центрі уваги, не треба перейматися. Психологи дають 5 простих рекомендацій, які допоможуть подолати нерішучість і розвинути впевненість у собі.

Як перестати соромитися і стати впевненою особистістю: 5 важливих кроків

Зрозумійте, звідки береться сором'язливість. Сором’язливість – це не вроджена якість, а набутий захисний механізм, який розвивається з дитинства. Зазвичай вона пов’язана зі страхом осуду або негативної оцінки, перфекціонізмом і завищеними очікуваннями, низькою самооцінкою і невпевненістю у своїх силах.

Сором’язливість – це не вроджена якість, а набутий захисний механізм, який розвивається з дитинства. Зазвичай вона пов’язана зі страхом осуду або негативної оцінки, перфекціонізмом і завищеними очікуваннями, низькою самооцінкою і невпевненістю у своїх силах. Змініть своє мислення. Ніколи не зациклюйтеся на чужих думках. Насправді, більшість людей зосереджені на собі й не помічають "недоліків" інших. Зрозумійте, що помилятися – це нормально, помилки допомагають нам вчитися. Намагайтеся змінювати негативні думки на позитивні, замість "я все зіпсую" думайте "я впораюся".

Ніколи не зациклюйтеся на чужих думках. Насправді, більшість людей зосереджені на собі й не помічають "недоліків" інших. Зрозумійте, що помилятися – це нормально, помилки допомагають нам вчитися. Намагайтеся змінювати негативні думки на позитивні, замість "я все зіпсую" думайте "я впораюся". Маленькі кроки до впевненості. Почніть з малого: попросіть незнайомця підказати дорогу, зробіть комплімент колезі, першими почніть розмову. Тренуйте голос і поставу – говоріть голосніше, тримайте спину рівно, дивіться в очі співрозмовнику. Імпровізуйте – несподівано відповідайте на запитання, беріть участь в обговореннях.

Почніть з малого: попросіть незнайомця підказати дорогу, зробіть комплімент колезі, першими почніть розмову. Тренуйте голос і поставу – говоріть голосніше, тримайте спину рівно, дивіться в очі співрозмовнику. Імпровізуйте – несподівано відповідайте на запитання, беріть участь в обговореннях. Практикуйте спілкування – чим більше практики, тим менше сором'язливості. Запитуйте й уважно слухайте співрозмовника. Шукайте нові знайомства: чим більше спілкуєшся, тим легше це дається. Тренуйтеся в безпечному середовищі, наприклад, з друзями чи в онлайн-чатах.

– чим більше практики, тим менше сором'язливості. Запитуйте й уважно слухайте співрозмовника. Шукайте нові знайомства: чим більше спілкуєшся, тим легше це дається. Тренуйтеся в безпечному середовищі, наприклад, з друзями чи в онлайн-чатах. Розвивайте впевненість у собі. Слідкуйте, коли ви почуваєтеся найбільш упевненими. Займайтеся новими справами, подорожуйте, навчайтеся. Обов’язково записуйте свої маленькі перемоги – це допоможе відслідковувати прогрес.

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