Як пришвидшити дозрівання помідорів: ефективні поради, щоб отримати врожай раніше

Непередбачуваність погодних часто ставить під загрозу урожай помідорів. Коли спекотні дні чергуються з прохолодними ночами, і через різницю в денних і нічних температур випадає роса, виникає живильне середовище для розвитку грибкових захворювань, в першу чергу, йдеться про фітофтороз — хворобу, яка здатна знищити не тільки самі рослини, але і майбутній урожай.

В такому випадку, досвідчені городники намагаються пришвидшити дозрівання томатів на грядці, так і в теплиці. До пришвидшення помідорів вдаються та у випадку, якщо сезон добігає кінця, а на кущах ще багато зелених помідорів.

Як прискорити дозрівання томатів

Існує кілька способів прискорити дозрівання та забарвлення томатів

Проріджування листів і пасинків

Прискорити дозрівання помідорів допоможе пасинкування помідорів. Це потрібно робити протягом всього сезону. Процедуру проводять після того, як пасинки виростуть на 5-7 см. Видаляють нижнє листя та бічні пазушні пагони та непотрібні листя, що дозволить перерозподілити живлення з вегетативного росту на дозрівання плодів. Крім того, таке проріджування покращує провітрюваність куща і знижує ризик захворювання фітофторою та іншими хворобами. Як результат проріжування, освітлені сонцем помідори швидше дозрівають, стають солодшими та соковитішими.

Видалення квітконосів

Квітки томатів можуть з'являтися до холодів, водночас вони забирають у рослини багато сил — томати витрачають поживні речовини на утворення бутонів, цвітіння, ріст плодів і їх дозрівання. Якщо видаляти нові бутони та квіти, у рослини буде більше сил на дозрівання плодів. На середніх та низьких кущах краще видалити всі зайві (слабкі) квіткові зав'язі, щоб рослини могли сконцентруватися на утворенні плодів.

Обробка йодом

Пришвидшити почервоніння томатів допоможе оприскування розчином йоду. Для цього додайте 10 крапель йоду до одного літру нежирного молока. Розчиніть це в одному літрі воли та обприскуйте розчином томати. Таке оприскування не лише прискорює дозрівання помідорів, а й допомагає запобігти фітофторозу.

Підживлення калієм

Азотні добрива протипоказані для томатів з початком цвітіння — вони відтягують дозрівання плодів і погіршують їх смак. Для дозрівання плодів потрібне калійне підживлення. Томати "люблять" калій, добриво на основі калію прискорить дозрівання плодів, захистить їх від грибків і зробить більш стійкими в посушливу погоду.

Один з природних варіантів калію — це попіл. Склянку попелу розчиняють у 10 л води, настоюють кілька годин. Під кожен кущ виливають по літру цього розчину.

Якщо попелу не має, можна підживити томати гуматом калію. Для приготування підгодівлі одну столову ложку гумату калію розчиняють у 10 л води. Отриманим розчином поливати томати один раз у 2-3 тижні з середини літа і до збору врожаю.

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