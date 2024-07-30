Як прискорити дозрівання компосту: ви навіть не здогадуєтесь, що рекомендують досвідчені дачники

Навіщо дачники поливають компост кока-колою та солодкою газованою водою

Щоб прискорити дозрівання компосту, городники у більшості випадків застосовують спеціальні біопрепарати.

Однак, досвідчені садівники знають спосіб, як прискорити дозрівання компосту за допомогою популярних газових напоїв. Одним з найефективніших засобів дачники вважають кока колу, яка прискорює зростання бактерій у компостній ямі.

Чим залити компост для швидкого дозрівання

Заклавши повну яму рослинних залишків та харчових відходів, потрібно полити їх колою. Стверджують, що на яму середнього розміру достатньо 2 літрів напою.

Після цього протягом 10 днів потрібно постійно перемішувати вміст, підливаючи при необхідності трохи теплої води.

До складу коли входить цукор та ортофосфорна кислота, які активізують процеси розкладання.Приблизно через 30 днів вийде ідеальне добриво.

Солодка газована вода також сприятиме прискоренню дозрівання та значному покращенню якості компостної купи, тому деякі городники замість коли додають до компосту будь-яку солодку газовану воду.

Головне - додати колу лише один раз. При подальшій обробці компосту бажано використовувати лише теплу воду.

Прискорити дозрівання компосту можна за допомогою звичайних дріжджів. Для цього у відро гарячої води всипати 4-6 склянок цукру та 300-500 г свіжих дріжджів або 40 г сухих пекарських. Воду з доданими інгредієнтами слід добре перемішати, залишити на 3-4 години. Після цього розчином слід пролити компостну купу.

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