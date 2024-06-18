Як привабити на ділянку їжака: ніколи не здогадаєтесь, чому ця тварина повинна жити в саду

Їжаки на ділянці — це не просто колючі нічні тваринки. Вони є справжніми помічниками у боротьбі зі слимаками та равликами. Якщо в саду житиме їжак, шкідники назавжди забудуть до вас дорогу.

Звичайний або європейський їжак — це гість, якого можна часто помітити на дачі в другій половині літа чи на початку осені. Цей ссавець має невеликі розміри та масу тіла приблизно 800 г, особливістю їжаків є наявність на тілі коротких бурих голочок до 3 см. Він веде переважно нічний спосіб життя, а вдень ховається у своєму гнізді. Хоча це дика тварина, але вона приносить чимало користі людині і часто приходить до поселень.

Чим корисний їжак на дачі

Насамперед, ці милі дикі створіння зі смаком ласують слимаками і равликами, хрущами і волохатими жужелицями, непарними шовкопрядами і різними гусеницями, личинками листоїду і дротяниками, а також совками і невеликими мишами. А тому їжаки є важливими помічниками, коли мова йде про майбутній урожай і його захист від шкідників.

Разом з тим, варто звернути увагу, що їжаки можуть нести і шкоду. Наприклад, вони харчуються яйцями і пташенятами дрібних птахів, які гніздяться на землі. А ще ці тварини переносять безліч хвороб, а свого кривдника їжак може сильно вкусити гострими зубками, які можуть з легкістю прокусили хітиновий панцир жука. При цьому рани будуть довго гоїтися, оскільки на зубах тварини живе чимало різних бактерій. Однак, звичайно, всіх цих неприємностей можна легко уникнути, якщо не нав'язувати їжаку своє суспільство і не брати його на руки.

Що їдять дикі їжаки

Їжаки є всеїдними тваринами, але, як ми бачили в дитинстві на картинках, вони не носять на своїх голочках фрукти. Звичайно, ці продукти присутні в їхньому раціоні, але переважає все-таки білкова їжа (будь-яке м'ясо).

Тому можете регулярно залишати на одному і тому ж місці для їжака м'ясо курки, фарш, відварені макарони, яйця, рис, сир, картоплю, хліб, різні горіхи, насіння, печиво. Звір має відмінний нюх, а тому відчує частування і обов'язково прийде.

Наприкінці вересня їжаки починають готуватися до сплячки, а тому в цей період потребують достатнього харчування, щоб запасти на зиму жир. Інакше тварина може навіть померти від виснаження.

Багато людей намагаються напоїти їжаків молоком, але, насправді, велика його кількість позначається на здоров'ї звіряти негативно. В нього може розвинутися зубний біль і кишкові захворювання. Краще залишайте мисочку з чистою водою. Щоб їжак не перевернув ємність, можна взяти досить важку або придбати спеціальну поїлку.

Як привабити на ділянку їжака

Звісно, однією їжею тут не обійтися, адже для тварини потрібно ще й безпечне житло, яке буде слугувати як укриття. Уважно огляньте ділянку і позбудьтеся предметів, які можуть бути для лісового гостя небезпечними.

Їжак добре плаває, хоча води не дуже любить, але, якщо стінки у штучному водоймищі гладкі і слизькі, то вибратися він не зможе. Звіряті, яке випадково потрапило у ставок, доведеться досить важко. А тому варто помістити біля водойми дошку, яка веде до берега, щоб їжак міг вибратися з води.

Паркан із сітки-рабиці ще один ворог їжаків. В ній вони можуть застрягати через поганий зір, а потім отримувати серйозні травми. Використовуючи садову техніку чи гострий інвентар, будьте максимально обережними, особливо у місцях, де люблять селитися їжаки. Наприклад, біля компосту. Можете й самостійно зробити будиночок для тварини з каміння, піддонів чи цегли. Важливо, щоб будинок був захищеним від вітру, снігу та дощу, а також природних ворогів — куниць, сов, філінів, лисиць і борсуків.

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