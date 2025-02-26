Як прочистити навіть дуже сильне засмічення в трубі за 5 хвилин: сантехнік поділився простим методом

Дізнайтеся, як легко й оперативно позбутися засмічення в раковині, використовуючи доступні засоби та покрокову інструкцію. Корисні лайфгаки, що допоможуть кожному!

Головна причина засмічення – скупчення волосся та слизу в зливному отворі. Спочатку можна зробити простий інструмент: взяти жорсткий дріт і зігнути його кінчик у вигляді гачка. Опустіть цей гачок у слив, обережно поверніть, щоб підчепити бруд, і витягніть його назовні.

Замість дроту можна взяти пластикову пляшку або дерев’яну паличку, зробивши на них невеликі надрізи для зачеплення сміття. Також підійдуть гачки для в’язання або спеціальні пристрої, наприклад, йоржики чи гачки для прочищення зливу.

Після видалення засмічення перевірте, як стікає вода. Якщо потік покращився, але ще не ідеальний, переходьте до наступного способу очищення.

Щоб ретельно усунути засмічення, варто розібрати сифон. Спершу підставте під нього ємність, щоб уникнути розливу води. Обережно відкрутіть чашу сифона, видаліть бруд і добре промийте її. Якщо проблема не зникла, зніміть сифон повністю та очистіть усі його деталі, включно з гофрованою трубою. Ретельно вимийте гофру та сифон у теплій воді, замінюючи її, якщо вона сильно забрудниться.

Після очищення зберіть конструкцію назад: вставте гофру в каналізаційний отвір, прикрутіть сифон і чашу. Якщо з’явиться протікання, ущільніть з’єднання, намотавши на різьбу фум-стрічку або ізоляційну стрічку.

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