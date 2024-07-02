Як прогнати всіх павуків з оселі: небажані гості повилітають, наче ошпарені

Хоча павуки і не є шкідниками, проте кожна людина не хоче побачити їх у своїй оселі.

Найчастіше павуки потрапляють до наших осель через відчинені вікна, двері або ж інші щілини (вентиляційні отвори тощо). Деякі непрохані гості переселяються з інших приміщень, особливо, якщо там багато павутиння чи наявна для них їжа.

Людям чи майну павуки зазвичай шкоди не приносять. Їх називають "корисними хижаками", тому що вони ловлять мух, комах, комарів, міль та інших шкідників. Проте дехто вважає їх неприємними, а є й такі люди, які просто не можуть бачити павуків через страх перед ними. Неприємний вигляд має й їхня павутина, яка часто накопичується під стелею, в кутках та інших важкодоступних місцях.

Якщо не не хочете застосовувати проти павуків хімічні засоби, боротися з ними можна регулярним прибиранням. Звертайте особливу увагу кутам та важкодоступним місцям, де вони можуть плести свою павутину. Видаляючи павутиння, ви ніби показуєте павукам, що вони є небажаними гостями в цьому будинку.

Існують запахи, які відлякують павуків від будинку. Зокрема, це ефірні олії, особливо м'ята, евкаліпт, чайне дерево. Ці олії можна розпилити у приміщенні, розчинивши у воді. Найбільше уваги приділяйте місцям, де скупчується павутина. Не вбивайте непроханих гостей, краще використовуйте пилосос, щоб зібрати і винести за межі будинку.

Павуки полюбляють вологі місця, а тому частіше провітрюйте кімнати, використовуйте вентилятори, щоб знизити вологість.

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