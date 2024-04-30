Як прокачати свій мозок і підвищити інтелект у дорослому віці: 9 ефективних порад

Людині, яка покладається на свої сили і хоче стати успішною, буде дуже корисно дізнатися, як розвинути свій мозок і навчитися використовувати максимально його можливості.

Ми живемо в світі, який швидко змінюється, і вимагає від нас все більше навичок, знань і практики. Як стати розумнішими і прокачати свій інтелект, щоб розуміти нові тренди і течії, стає одним з найпопулярніших питань для людини, що живе в сучасному динамічному суспільстві.

Про те, як підвищити свій рівень інтелекту, пише Indeed.

1. Навчіться грати на музичному інструменті

Одне дослідження показало, що музиканти мають покращену пам'ять порівняно з тими, хто не грає на музичних інструментах. Це підтверджує теорію про те, що навчання грі на музичному інструменті може покращити вашу пам'ять. Витрачаючи частину свого вільного часу на навчання грі на музичному інструменті, ви можете не тільки додати ще одну навичку до свого арсеналу, але й підвищити свій IQ.

2. Практикуйте вправи для розвитку пам'яті

Багато видів діяльності, включаючи ігри зі словами та числами, можуть покращити як пам'ять, так і навички міркування. Медики рекомендують ігри на пам'ять при лікуванні пацієнтів з деменцією через позитивний вплив, який вони можуть мати на спритність мозку та IQ. До ігор на пам'ять, які можна практикувати у вільний час, щоб підвищити IQ, відносяться:

пазли;

судоку;

кросворди;

карткові ігри.

3. Практикуйте свої візуально-просторові навички

Більшість тестів IQ певною мірою оцінюють ваші візуально-просторові навички, які вимірюють вашу здатність розуміти та уявляти фізичні образи об'єктів у вашій свідомості. Практика візуально-просторових навичок — це ефективний спосіб підвищити свій рівень IQ. Деякі приклади вправ та ігор, які можуть допомогти вам розвинути візуально-просторові навички, включають:

лабіринти;

3D-моделі;

розгорнуті призми.

4. Вивчайте нову мову

Вивчення нової мови, навіть якщо ви вже знаєте більше однієї, може бути корисним для вашого мозку. Дослідження пов'язують раннє вивчення мови, у віці від 18 до 24 місяців, з кращими когнітивними результатами в подальшому житті, але також можливо, що вивчення іншої мови навіть у дорослому віці може покращити вашу розумову спритність. Вивчення мови вимагає хорошої робочої пам'яті та розумової гнучкості, які можуть допомогти вам отримати вищі бали в стандартизованих тестах IQ.

5. Читайте більше книг

Читання книг, як художніх, так і науково-популярних, може покращити ваші когнітивні здібності та сприяти розвитку мозку. Це справедливо для раннього розвитку, але також і для дорослих, які можуть практикувати пам'ять, уяву та просторові навички, частіше читаючи книги. Навіть витрачаючи лише 30 хвилин на день на читання, ви можете з часом підвищити свій IQ.

6. Практикуйте виконавчий контроль

Виконавчий контроль — це ваша здатність контролювати складну когнітивну діяльність, таку як розумові міркування та вирішення проблем. Це широкий елемент інтелекту, який має тісний зв'язок з IQ, і ви можете практикувати свої навички виконавчого контролю, граючи в різні поширені ігри. Деякі приклади ігор та вправ, в яких ви можете потренувати свої навички виконавчого контролю, включають;

ігри зі словами;

деякі популярні ігри на реакцію;

сімейні ігри;

головоломки, загадки та кросворди.

7. Вдосконалюйте свої навички спілкування

Одна з теорій людського пізнання, теорія реляційних фреймів, стверджує, що людське пізнання і мова розвиваються через реляційні асоціації. Теорія реляційних фреймів, якщо її використовувати в ранньому втручанні з дітьми, може значно покращити показники IQ у дорослому віці, а також навички вербального та числового мислення. Ви можете тренувати свої навички реляційних асоціацій, беручи участь у вправах, які спонукають мозок порівнювати об'єкти між собою. Можливо, ви зможете знайти в Інтернеті додатки та ігри, які перевіряють вашу здатність порівнювати різні зображення і тексти. Наприклад:

вивчення мови;

завдання на порівняння об'єктів;

завдання на порівняння кількості.

8. Навчання

Продовження освіти, незалежно від того, чи ви навчаєтесь вдома, чи відвідуєте курси в коледжі або університеті, має вирішальне значення для вашого інтелекту. Хоча тести IQ не вимірюють знання, вони вимірюють деякі навички, які ви можете розвинути під час навчання, в тому числі навички вирішення проблем і міркування. Деякі дослідження показали, що з кожним роком формальної освіти IQ людини підвищується на один-п'ять пунктів. Це може свідчити про те, що навчання підвищує ваш IQ.

9. Ведіть здоровий спосіб життя

Певний вибір способу життя, наприклад, що ви їсте, скільки тренуєтеся і чи вживаєте певні речовини, може вплинути на рівень вашого IQ в довгостроковій перспективі. Наприклад, тривале вживання алкоголю може спричинити проблеми з пам'яттю, які впливають на IQ, а неправильне харчування може погіршити когнітивний розвиток. Дотримуючись здорової дієти з великою кількістю фруктів і овочів, регулярно займаючись спортом і уникаючи потенційно шкідливих речовин, таких як алкоголь, ви можете одночасно покращити своє фізичне здоров'я і підвищити рівень IQ.

Раніше ми писали про три прості способи покращити пам'ять та підвищити концентрацію.

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