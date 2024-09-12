Як прописати дитину через "Дію": покрокова інструкція та необхідні документи

Зареєструвати місце проживання дитини тепер можна швидко та зручно через мобільний додаток Дія.

Процедура реєстрації місця проживання дитини через "Дію" стала значно простішою та зручнішою. Дотримуючись інструкції та забезпечивши всі необхідні документи, можна прописати дитину без зайвих труднощів та бюрократії.

Як прописати дитину через "Дію" — читайте на ТСН.ua.

Основні умови для прописки дитини

Місце проживання дитини повинно відповідати місцю реєстрації одного з батьків. Житло не може бути в іпотеці, щоб дитину можна було там прописати.

Покрокова інструкція для реєстрації дитини через Дію

Відкрийте мобільний застосунок "Дія" та перейдіть до розділу "Послуги". Оберіть опцію "Місце проживання" та натисніть "Почати". Далі завантажте свідоцтво про народження дитини або введіть його номер та серію вручну. Виберіть адресу житла, де хочете зареєструвати дитину. Якщо житло належить вам, натисніть "Своє", а якщо інший власник — оберіть "У житлі іншого власника". Введіть свої контактні дані: номер телефону та електронну пошту. Якщо житло належить іншій особі, через застосунок надішліть запит власнику на підтвердження. Це можна зробити за допомогою QR-коду або посилання. Власник має підтвердити запит протягом 24 годин. Підпишіть заяву через "Дія.Підпис". Сплатіть адміністративний збір через Google Pay, Apple Pay або за допомогою банківської картки.

Протягом доби ви отримаєте повідомлення на електронну пошту про успішну зміну місця реєстрації дитини.

Які документи треба для реєстрації дитини через "Дію"

Для реєстрації місця проживання дитини вам знадобляться такі документи:

заява про реєстрацію місця проживання дитини;

свідоцтво про народження (для іноземців та осіб без громадянства — документ про реєстрацію народження, легалізований згідно з міжнародними договорами);

довідка про реєстрацію громадянином України, якщо реєстрація місця проживання здійснюється вперше для дитини віком до 14 років, якщо один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства.

Строк та вартість надання послуги

При зверненні вчасно: адміністративний збір становить 1,5% прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року. У 2024 році це приблизно 45,42 грн.

При порушенні строку звернення: збір зростає до 2,5% прожиткового мінімуму, що становить 75,70 грн.

Незалежно від того, коли подана заява, прописка дитини здійснюється протягом 1 робочого дня.

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