Як протидіяти маніпуляції: поради Роберта Чалдіні як припинити допомагати тим, хто вас використовує

Як то кажуть люди "хорошими справами прославитись не можна", спочатку за доброту дякують, потім звикають як до повсякденного, а потім взагалі починають виявляти не задоволеність та висловлювати претензії. Особливо це часто стосується родичів та близьких.

Добрим людям потрібно "обмежити" свою доброту, а коли на чужій доброті намагаються "виїжджати", потрібно припинити надавати допомогу взагалі. Навіть якщо вона стосується найближчих людей, родичів.

Американський психолог Роберт Чалдіні у своїй книзі популярній «Психологія впливу» надає рекомендації, як не допускати маніпуляції та припинити "на собі їздити".

Як вами маніпулюють

Маніпулювання можуть бути різними, викликати різні почуття. Це можуть бути докори, засудження, образи, порівняння. І коли ними користується близька людина, вони ранять особливо сильно.

Мета будь-якої маніпуляції «опустити» людину емоційно і в такому стані проштовхнути її зробити те, що потрібно самому маніпулятору.

Але як боротися з маніпуляторами, якщо це близька людина, якщо соромно відмовити у виконанні її прохання, коли не хочеться мати поганий вигляд?

Як протидіяти маніпуляції

Ключ у розсудливості та холоднокровності.

Потрібно зрозуміти, що це за маніпуляція, чого від вас хочуть домогтися. Хочуть викликати почуття провини, сорому, або ж можливо змусити діяти так, як комусь потрібно, або, навпаки, відмовитися від дій?

Після цього спокійно, впевненим тоном, не дозволяючи вивести себе на емоції, дуже м’яко розкриваєте задум маніпулятора і відмовляєтеся від дії або почуття, яке вам нав’язують. Наприклад, батьки кажуть, що ваш намір провальний і нічого не вийде. Ви, зрозумівши, що вони просто не хочуть, щоб ви це зробили, кажете — я розумію, що тобі мій намір здається безперспективним і не вартим зусиль, але я все-таки хочу спробувати.

Маніпулятор завжди знає до кого і як можна звертатися. Просто хтось дає відсіч, а хтось шкодує, переживає “що про нього подумають“, знаходить виправдання у вигляді “ну він така людина” або “вона ж мені близька людина”. І маніпулятор - це завжди відчуває. Тому все впирається в вашу самооцінку і самовідношення. Самооцінка повинна бути адекватною реальності, самовідношення має бути позитивне, з повагою до себе. Якщо з цим біда, будь-який маніпулятор це відчує і буде цим користуватися. А близька людина на те і близька, щоб не втягувати вас в маніпуляції.

Відсутність підтримки

Дуже часто ми шукаємо підтримку у близьких людей у вибраній мрії, цілі, просто в бажанні. Одному захочеться пов'язати своє життя зі сценою та співати, іншому — стати актором. І часто, поділившись подібним з родичами, замість підтримки можна почути суцільний негатив, як, наприклад, «Та навіщо тобі це потрібно?». І причини такої реакції можуть бути різні. Починаючи від страху за людину і закінчуючи заздрістю, Навіть близькі родичі можуть бути егоїстами, і думати лише про себе.

У такому випадку варто запитати себе: «А чого хочу я?». Так, думка близької людини може бути важливою, але хіба бажання, якщо воно справжнє, продумане не може протистояти чужій, недоречній критиці?

Найчастіше люди оперують вашим почуттям провини, невпевненості або боязні здаватися поганим в очах інших, але це все лише стимули, які повинні вас змусити щось зробити. Не піддавайтеся на емоції, які намагається викликати у вас маніпулятор, не дозволяйте своїм емоціям керувати вами, намагайтеся підтримувати внутрішній баланс і почувати себе спокійно. Говоріть по справі, повністю виключаючи будь-який вид емоцій.

Але якщо розмови не працюють, варто перестати ділитися потайними бажаннями, очікуючи, що цього разу буде підтримка.

Пам’ятайте про власні переконання, бажання та цілі, до яких ви прагнете. Дуже легко маніпулювати людиною, яка не знає, чого вона хоче і як ставиться до того чи іншого явища. Щоб не піддаватися на маніпуляції, ви повинні чітко і ясно розуміти, чого хочете, які цілі переслідуєте, а також у чому ви впевнені на всі 100%. Тоді вами складно маніпулювати.

На думку Роберта Чалдіні людей, які щиро вміють радіти за інших, мало. І навіть серед родичів. Настільки, що навіть купівля нового телефону для родичів може стане приводом сказати: «Краще б їжі на ці гроші купили». З цим треба змиритися і не вестися на маніпуляції. Обпікшись один раз, варто зрозуміти, що не завжди та не зі всіма варто ділитися радістю.

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