Як протистояти словесній агресії з боку аб'юзера: найкращий метод

Аб’юзивні стосунки – це пастка для одного з пари. У цих взаєминах агресор принижує, допускає жорстокість, порушує особисті кордони іншої людини, і це треба обов’язково припиняти.
Психологи розповіли, як протистояти словесній агресії з боку аб'юзера, щоб захистити себе.
Як захистити себе від словесної агресії партнера у стосунках: покрокова інструкція
- Навчитися прислухатися до своїх почуттів. Якщо ви почуваєтеся ображеними, це означає, що вас дійсно образили. Якщо ви почуваєтеся приниженими – значить, вас принизили. Не варто відмахуватися від своїх відчуттів, треба навчитися вірити їм. Це буде першим кроком до того, щоб навчитися захищатися від агресора.
- Визначте свої кордони. Коли ви відслідкуєте свої відчуття, вкрай важливо визначити, що для вас є неприйнятним у взаєминах, тобто чітко окреслити свої особистісні кордони. Якщо вас знецінюють, ображають, навіть жартома, то це є порушенням особистісних кордонів. І треба навчитися визначати, коли це відбувається: де закінчується прийнятне і починається неприйнятне для вас.
- Давайте відсіч за допомогою слів. Загальний смисл усіх сказаних фраз має зводитися до простого слова – "стоп". Не варто намагатися порозумітися з аб’юзером, це не має жодного сенсу, бо мета агресора – не зрозуміти вашу позицію, не почути, що ви насправді мали на увазі. Його єдина ціль – вилити на вас свої гнів і фрустрацію, контролювати вас, домінувати над вами. Причини і приводи можуть бути якими завгодно, вони ролі не грають. Також психологи рекомендують вийти з таких стосунків якомога швидше, щоб справа не дійшла до фізичного насилля.
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