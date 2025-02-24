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Як протистояти словесній агресії з боку аб'юзера: найкращий метод

Як протистояти словесній агресії з боку аб'юзера: найкращий метод

Як протистояти аб'юзеру / Фото: Freepik

Аб’юзивні стосунки – це пастка для одного з пари. У цих взаєминах агресор принижує, допускає жорстокість, порушує особисті кордони іншої людини, і це треба обов’язково припиняти.

Психологи розповіли, як протистояти словесній агресії з боку аб'юзера, щоб захистити себе.

Як захистити себе від словесної агресії партнера у стосунках: покрокова інструкція

  1. Навчитися прислухатися до своїх почуттів. Якщо ви почуваєтеся ображеними, це означає, що вас дійсно образили. Якщо ви почуваєтеся приниженими – значить, вас принизили. Не варто відмахуватися від своїх відчуттів, треба навчитися вірити їм. Це буде першим кроком до того, щоб навчитися захищатися від агресора.
  2. Визначте свої кордони. Коли ви відслідкуєте свої відчуття, вкрай важливо визначити, що для вас є неприйнятним у взаєминах, тобто чітко окреслити свої особистісні кордони. Якщо вас знецінюють, ображають, навіть жартома, то це є порушенням особистісних кордонів. І треба навчитися визначати, коли це відбувається: де закінчується прийнятне і починається неприйнятне для вас.
  3. Давайте відсіч за допомогою слів. Загальний смисл усіх сказаних фраз має зводитися до простого слова – "стоп". Не варто намагатися порозумітися з аб’юзером, це не має жодного сенсу, бо мета агресора – не зрозуміти вашу позицію, не почути, що ви насправді мали на увазі. Його єдина ціль – вилити на вас свої гнів і фрустрацію, контролювати вас, домінувати над вами. Причини і приводи можуть бути якими завгодно, вони ролі не грають. Також психологи рекомендують вийти з таких стосунків якомога швидше, щоб справа не дійшла до фізичного насилля.

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