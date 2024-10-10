Як радянська влада знищувала українську мову: 10 слів, які викорінили з ужитку

Які слова були у списках заборонених аж до 1980-х років, такі списки радянська влада розсилала усім українським редакціям та видавництвам.

Розповідаємо, як гальмувався розвиток мовознавства в Україні, які слова були під забороною, посилаючись на ресурс Liga.net.

Як радянська влада згортала процес українізації 1920-1930 років

Від 1920 року радянська влада почала період українізації, цей процес був спрямований на нейтралізацію національно-визвольних прагнень українського народу та зміцнення більшовицької влади. Однак, до кінця цього періоду (1929 рік) в Україні з’явився новий правопис – "скрипниківка", багато видань з новоутвореною українською термінологією та Російсько-український академічний словник А. Кримського та С. Єфремова. Автори цих словників намагалися систематизувати українську мову, спираючись на численні авторські тексти й фольклорні матеріали. Тому роботи були досить гідними й відповідали нормам українського правопису.

У 1930 році процес українізації згорнули, новий правопис та словники української мови скасували, сам розвиток мовознавства в Україні був надовго загальмований. У 1933 році ввели новий правопис, де було досить багато розбіжностей з нормами правопису, який існував у період українізації. До того ж, в українській мові аж до 1980 року існували списки небажаних слів, які радянська влада розсилала в редакції та видавництва. Зі словників ці лексеми також було вилучено.

10 заборонених слів та їхні "правильні" відповідники

Аркуш — лист.

Безнастанний — неперервний.

Жмуток — пучок.

Либонь — напевно, мабуть.

Обрус — скатерть.

Робітня — майстерня.

Кулястий — кулеподібний.

Двотомовик — двотомник.

Небавом — невдовзі.

Взуттярня — взуттєва фабрика.

Радянська влада забороняла слова, які були не схожі на російські відповідники. До того ж, ці лексеми мали словотворчі частки – суфікси, яких не було у російській мові. Наприклад, суфікс -арня/-ярня у словах – кав’ярня, броварня, книгарня.

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