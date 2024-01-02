Щоб дитина виросла геніальною і видатною особистістю: як раніше бабусі й дідусі виховували онуків

Кілька десятків років тому маленькими дітьми більше займалися бабусі й дідусі. Бо молоді батьки зазвичай багато працювали. А старше покоління виходило раніше на пенсію і приділяло більше уваги розвитку та вихованню своїх онуків. Саме тому середина двадцятого століття дала нашій країні багато відомих і видатних особистостей у галузі науки, культури, кіно, мистецтва і підприємництва. І не останню роль у становленні відомих людей зіграли їхні дідусі та бабусі, що займалися розвитком маленьких геніїв.

Як раніше дідусі й бабусі виховували зі своїх онуків видатних людей

Творчі гуртки. Старше покоління обов’язково водило на балет, музику, живопис, в аероклуби своїх маленьких майбутніх геніїв. Дітям ще змалечку прищеплювали любов до різноманітних знань та освоєння нових навичок.

Старше покоління обов’язково водило на балет, музику, живопис, в аероклуби своїх маленьких майбутніх геніїв. Дітям ще змалечку прищеплювали любов до різноманітних знань та освоєння нових навичок. Смак до художньої літератури та мистецтва. Старше покоління усіляко намагалося розвивати малечу, тому дідусі й бабусі водили своїх онуків на різноманітні виставки та вистави. Особливо міська інтелігенція старшого віку, що добре зналася на мистецтві та архітектурі. Тому у навчальній програмі їхніх онуків обов’язковим було відвідування різноманітних краєзнавчих музеїв, яке часто супроводжувалося оповіданнями освічених дідусів та бабусь. Читання рідної літератури було особливим ритуалом. Діти змалечку спочатку слухали казки, потім читали самі оповідання та поезію. Завдяки тому, що діти багато знали, вони мали різнобічний світогляд і могли самі аналізувати та переосмислювати матеріал. А в дорослому житті це все проявлялося у творчості та роботі геніїв.

Старше покоління усіляко намагалося розвивати малечу, тому дідусі й бабусі водили своїх онуків на різноманітні виставки та вистави. Особливо міська інтелігенція старшого віку, що добре зналася на мистецтві та архітектурі. Тому у навчальній програмі їхніх онуків обов’язковим було відвідування різноманітних краєзнавчих музеїв, яке часто супроводжувалося оповіданнями освічених дідусів та бабусь. Читання рідної літератури було особливим ритуалом. Діти змалечку спочатку слухали казки, потім читали самі оповідання та поезію. Завдяки тому, що діти багато знали, вони мали різнобічний світогляд і могли самі аналізувати та переосмислювати матеріал. А в дорослому житті це все проявлялося у творчості та роботі геніїв. Виховання етики та емпатії. Своїх онуків старше покоління виховувало на прикладах людяності, етики та співчуття. Діти читали відповідну літературу про те, що менших треба захищати, бути чесними та шляхетними. Нерідко дітям заводили домашніх улюбленців, щоб виховати відповідальність та емпатію.

Своїх онуків старше покоління виховувало на прикладах людяності, етики та співчуття. Діти читали відповідну літературу про те, що менших треба захищати, бути чесними та шляхетними. Нерідко дітям заводили домашніх улюбленців, щоб виховати відповідальність та емпатію. Відсутність тиску. Старше покоління виховувало своїх онуків ніби пропонуючи їм пізнавати навколишній світ. Тому діти радо сприймали відвідування школи, гуртків, саморозвиток і навчання. І коли дитині не подобалось одне заняття, їй надавалася можливість вибрати справу, яка була б їй до душі. У дорослому житті з таких дітей часто виростали генії, які дали світові свої унікальні шедеври. Бо ці люди могли творити ще змалечку, їх ніхто у цьому не обмежував.

Старше покоління виховувало своїх онуків ніби пропонуючи їм пізнавати навколишній світ. Тому діти радо сприймали відвідування школи, гуртків, саморозвиток і навчання. І коли дитині не подобалось одне заняття, їй надавалася можливість вибрати справу, яка була б їй до душі. У дорослому житті з таких дітей часто виростали генії, які дали світові свої унікальні шедеври. Бо ці люди могли творити ще змалечку, їх ніхто у цьому не обмежував. Походи на природу були ключовими у програмі виховання майбутніх геніїв. Оскільки саме спілкування з природою і навколишнім світом давали дітям натхнення і творчий поштовх. До того ж, фізичні вправи і тренування на природі вкрай позитивно позначалося на їхньому фізичному розвиткові. Діти виростали здоровими та сильними людьми.

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