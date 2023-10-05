Як раз і назавжди позбутися конденсату на вікнах за допомогою харчової соди

Допоможе сода: що робити, щоб не потіли вікна.
Багато людей мають проблему з надмірною вологістю повітря у своїх оселях, яка призводить до того, що на вікнах з’являється конденсат. Така проблема пов’язана з тим, що з середини будинку повітря значно тепліше, ніж ззовні. І коли воно взаємодіє з холодним склом вікна, то охолоджується і осідає на вікні. Конденсат на вікнах може стати причиною великої кількості небажаних наслідків: грибка, цвілі, руйнування віконних рам і неприємного запаху в домі. Але впоратися з цією неприємність допоможе звичайнісінька харчова сода, як саме – читайте далі.
Раніше ми писали, як за допомогою соди за 2 хвилини відчистити ручки кухонної плити від застарілого жиру та бруду.
Як позбутися конденсату на вікнах за допомогою соди
Для цього вам знадобиться одна склянка соди, одна склянка води та щітка з ганчіркою. Що робити, щоб вікна не потіли: покрокова інструкція
- Змішайте харчову соду з водою у рівних пропорціях, щоб утворилася паста.
- Нанесіть суміш на чисту вологу ганчірку та протріть нею вікна.
- Після цього варто протерти вікна ще раз, але вже чистою ганчіркою.
- Сода має абсорбуючий ефект, тому буде запобігати виникненню конденсату.
- Також цією пастою можна добре відчистити бруд та плями, що є на вікнах, вони сяятимуть чистотою після такого засобу.
Ще кілька порад, щоб позбутися конденсату на вікнах
- Вентиляція. Потрібно забезпечити гарну вентиляцію у приміщенні. Це допоможе зменшити вологість повітря, тому вдасться уникнути конденсату на вікнах. Для цього потрібно регулярно відкривати вікна, можна скористатися вентилятором чи встановити якісну вентиляційну систему.
- Вологопоглиначі. Можна розставити по дому тарілки із сіллю, вапном та рисом, вони поглинатимуть надлишок вологи в повітрі. Також можна скористатися спеціальними вологопоглиначами, які продаються в магазинах.
- Ізоляція. Перевірте якість утеплення вашого будинку. Погане утеплення вікон та дверей може спричиняти конденсат на вікнах. У такому випадку краще зробити утеплення або купити утеплюючі штори.
- Тепла підлога. Якщо є така можливість, можна встановити підлогу з підігрівом. Тоді утримуватиметься стабільна температура, і не буде утворюватися конденсат на вікнах.
- Терморегулятори. Можна на батареї встановити пристрої, що регулюють температуру, аби не допускати перегріву.
- Не сушіть білизну в приміщенні. Оскільки це збільшить вологість повітря всередині.
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