Як раз і назавжди позбутися конденсату на вікнах за допомогою харчової соди

Багато людей мають проблему з надмірною вологістю повітря у своїх оселях, яка призводить до того, що на вікнах з’являється конденсат. Така проблема пов’язана з тим, що з середини будинку повітря значно тепліше, ніж ззовні. І коли воно взаємодіє з холодним склом вікна, то охолоджується і осідає на вікні. Конденсат на вікнах може стати причиною великої кількості небажаних наслідків: грибка, цвілі, руйнування віконних рам і неприємного запаху в домі. Але впоратися з цією неприємність допоможе звичайнісінька харчова сода, як саме – читайте далі.

Раніше ми писали, як за допомогою соди за 2 хвилини відчистити ручки кухонної плити від застарілого жиру та бруду.

Як позбутися конденсату на вікнах за допомогою соди

Для цього вам знадобиться одна склянка соди, одна склянка води та щітка з ганчіркою. Що робити, щоб вікна не потіли: покрокова інструкція

Змішайте харчову соду з водою у рівних пропорціях, щоб утворилася паста. Нанесіть суміш на чисту вологу ганчірку та протріть нею вікна. Після цього варто протерти вікна ще раз, але вже чистою ганчіркою. Сода має абсорбуючий ефект, тому буде запобігати виникненню конденсату. Також цією пастою можна добре відчистити бруд та плями, що є на вікнах, вони сяятимуть чистотою після такого засобу.

Ще кілька порад, щоб позбутися конденсату на вікнах

Вентиляція. Потрібно забезпечити гарну вентиляцію у приміщенні. Це допоможе зменшити вологість повітря, тому вдасться уникнути конденсату на вікнах. Для цього потрібно регулярно відкривати вікна, можна скористатися вентилятором чи встановити якісну вентиляційну систему. Вологопоглиначі. Можна розставити по дому тарілки із сіллю, вапном та рисом, вони поглинатимуть надлишок вологи в повітрі. Також можна скористатися спеціальними вологопоглиначами, які продаються в магазинах. Ізоляція. Перевірте якість утеплення вашого будинку. Погане утеплення вікон та дверей може спричиняти конденсат на вікнах. У такому випадку краще зробити утеплення або купити утеплюючі штори. Тепла підлога. Якщо є така можливість, можна встановити підлогу з підігрівом. Тоді утримуватиметься стабільна температура, і не буде утворюватися конденсат на вікнах. Терморегулятори. Можна на батареї встановити пристрої, що регулюють температуру, аби не допускати перегріву. Не сушіть білизну в приміщенні. Оскільки це збільшить вологість повітря всередині.

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