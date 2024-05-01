Як раз і назавжди позбутися моху й лишайників на плодових деревах: що треба зробити

Зелений мох чи наліт на стовбурі псує не лише загальний вигляд плодового дерева, він може нанести значної шкоди рослині.

Якщо на фруктових деревах вашого саду з’явився мох, це означає, що на ділянці зависока вологість. Сам по собі лишайник не несе жодної загрози, однак, якщо його стає дуже багато, дерево може загинути. Розповідаємо, як найшвидше позбутися моху та лишайників з фруктових дерев.

Як позбутися моху й лишайників на плодових деревах

Експерти рекомендують проводити обробку дерев у разі появи такої неприємності двічі на рік – восени і ранньою весною. Є кілька дієвих методів, які допоможуть впоратися з халепою. Однак, рекомендовано боротися з мохом до того, як з’являться бруньки, інакше дерево може просто загинути.

Досвідчені господарі користуються для боротьби з мохом залізним купоросом, він вважається самим надійним засобом. Для цього треба приготувати розчин 5%. Візьміть 500 грамів залізного купоросу й розведіть у 10 літрах води. Обробіть цим розчином стовбури дерев та скелетні гілки, через тиждень від моху не залишиться й сліду.

Всі залишки лишайника можна зішкребти вручну дерев’яною лопаткою. Тією рідиною, яка залишилася після обробки дерев, можна обробити ґрунт. Залізний купорос добре вбиває шкідників та хвороби, які є в землі.

Як знищити мох на плодових деревах за допомогою народних методів

Якщо ви проґавили ранню весну і мох залишився на стовбурах дерев вашого саду, його можна позбутися народним методом, який буде безпечним для рослин. Для цього треба взяти кілограм солі, два кілограми деревного попелу, натерти два бруски господарського мила, всі складники з’єднати і ретельно перемішати. Залийте суміш 10 літрами води й доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Потім готову рідину треба остудити і обробити стовбури дерев.

Після того, як засіб відпрацює, мох почне відвалюватися від стовбурів. Треба обережно прибрати залишки і побілити дерева. Для побілки візьміть 2 кілограми гашеного вапна й розведіть у відрі води, рівномірно нанесіть суміш на стовбури дерев, де раніше був мох. Важливо проводити побілку дерев за сухої погоди, інакше процедура буде даремною.

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