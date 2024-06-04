Як реанімувати старі рушники, щоб вони знову стали м'якими: допоможе ця маленька хитрість

Такі прості рекомендації допоможуть надовго відновити м'якість ваших улюблених рушників.
З часом махрові рушники втрачають свою м'якість, що дуже прикро. Адже цей текстиль не з дешевих і дуже хочеться, щоб він служив якомога довше. Втім, є кілька трюків, які допоможуть врятувати ситуацію і повернути рушниками їхню м'якість. Розповідаємо, як реанімувати махрові рушники і зробити їх м'якенькими, неначе пух.
Як зробити махрові рушники м'якими: поради досвідчених господинь
- Дотримання температурного режиму. Махрові рушники дуже не люблять високої температури. Тому їх варто прати у воді не вище сорока градусів, бажано на делікатному режимі без відтискання. Тоді вони упродовж тривалого часу залишатимуться м’якенькими.
- Правильний вид порошку. Для текстилю такого типу краще вибирати гель чи капсули для прання. Це також дуже впливає на м'якість махрових рушників.
- Кількість завантажених речей у барабан пральної машинки. Не слід заповнювати барабан вщент, треба керуватися інструкцією щодо експлуатації побутового приладу. Інакше порошок не виполіскуватиметься, а рушники стануть жорсткими.
- Оцет. Після прання рушникам допоможе повернути м’якість звичайний оцет. Візьміть п’ять літрів води й додайте 50 грамів оцту. Замочіть текстиль на п’ятнадцять хвилин, відтисніть і просушіть. Сушити махрові рушники після замочування краще на вулиці, щоб не було запаху оцту.
- Сіль. Ще один простий і бюджетний варіант для повернення рушникам м’якості. Налийте у тазик п’ять літрів теплої води і розчиніть у ній сто грамів солі. Добре прополоскайте махрові рушники у соляному розчині. Потім виполоскайте текстиль у проточній воді, щоб не залишилося солі, інакше річ стане жорсткою, а тіло пектиме після використання рушника.
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