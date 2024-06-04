Як реанімувати старі рушники, щоб вони знову стали м'якими: допоможе ця маленька хитрість

З часом махрові рушники втрачають свою м'якість, що дуже прикро. Адже цей текстиль не з дешевих і дуже хочеться, щоб він служив якомога довше. Втім, є кілька трюків, які допоможуть врятувати ситуацію і повернути рушниками їхню м'якість. Розповідаємо, як реанімувати махрові рушники і зробити їх м'якенькими, неначе пух.

Як зробити махрові рушники м'якими: поради досвідчених господинь

Дотримання температурного режиму. Махрові рушники дуже не люблять високої температури. Тому їх варто прати у воді не вище сорока градусів, бажано на делікатному режимі без відтискання. Тоді вони упродовж тривалого часу залишатимуться м’якенькими.

Махрові рушники дуже не люблять високої температури. Тому їх варто прати у воді не вище сорока градусів, бажано на делікатному режимі без відтискання. Тоді вони упродовж тривалого часу залишатимуться м’якенькими. Правильний вид порошку. Для текстилю такого типу краще вибирати гель чи капсули для прання. Це також дуже впливає на м'якість махрових рушників.

Для текстилю такого типу краще вибирати гель чи капсули для прання. Це також дуже впливає на м'якість махрових рушників. Кількість завантажених речей у барабан пральної машинки. Не слід заповнювати барабан вщент, треба керуватися інструкцією щодо експлуатації побутового приладу. Інакше порошок не виполіскуватиметься, а рушники стануть жорсткими.

Не слід заповнювати барабан вщент, треба керуватися інструкцією щодо експлуатації побутового приладу. Інакше порошок не виполіскуватиметься, а рушники стануть жорсткими. Оцет. Після прання рушникам допоможе повернути м’якість звичайний оцет. Візьміть п’ять літрів води й додайте 50 грамів оцту. Замочіть текстиль на п’ятнадцять хвилин, відтисніть і просушіть. Сушити махрові рушники після замочування краще на вулиці, щоб не було запаху оцту.

Після прання рушникам допоможе повернути м’якість звичайний оцет. Візьміть п’ять літрів води й додайте 50 грамів оцту. Замочіть текстиль на п’ятнадцять хвилин, відтисніть і просушіть. Сушити махрові рушники після замочування краще на вулиці, щоб не було запаху оцту. Сіль. Ще один простий і бюджетний варіант для повернення рушникам м’якості. Налийте у тазик п’ять літрів теплої води і розчиніть у ній сто грамів солі. Добре прополоскайте махрові рушники у соляному розчині. Потім виполоскайте текстиль у проточній воді, щоб не залишилося солі, інакше річ стане жорсткою, а тіло пектиме після використання рушника.

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