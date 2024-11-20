Як роками не чистити вигрібну яму без необхідності викликати асенізатора: правила догляду

Через декілька років після встановлення вигрібної ями, вона починає заповнюватися значно швидше, ніж це було на початку. Щоб не доводилося викликати асенізатора щодватижні, потрібно правильно за нею доглядати.

Для більшості власників приватних будинків вигрібна яма є "болючою" темою, адже часто потрібно викликати асенізатора майже щодватижні. Причин цьому може бути багато, але рішення одне — потрібно правильно доглядати за каналізацією, щоб забути про проблему її очищати.

Як очистити вигрібну яму в домашніх умовах

Фахівці розповіли про один метод, який допоможе рідше користуватися послугами асенізаторів. Не забувайте регулярно застосовувати цю пораду. Тільки в такому разі лайфгак буде дійсно працювати, тому що він має накопичувальний ефект.

Насамперед, вам знадобиться карбід кальцію. Він коштує зовсім недорого, але цей компонент ефективно і швидко очищує будь-яку каналізацію.

Обережно скиньте у вигрібну яму 3-4 шматки карбіду кальцію. Чому це допоможе? Речовина почне активно роз'їдати жир на стінках, а результат ви побачите просто в режимі реального часу.

Вже за декілька тижнів все сміття, яке є в вигрібній ямі, повністю розчиниться, тому вода почне стікати вільно та спокійно.

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