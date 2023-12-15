Як Росія веде війну в TikTok: журналісти розкрили масштабну схему

ВВС розкрила російську пропагандистську кампанію з тисячами фейкових акаунтів у TikTok, які поширюють дезінформацію про війну в Україні.

Відео з пропагандистськими фейками РФ регулярно збирають мільйони переглядів і мають очевидну мету підірвати підтримку Заходу.

Про це пише ВВС.

Користувачів кількох європейських країн "годували" неправдивим заявам про те, що українські високопосадовці та їхні родичі купили розкішні автомобілі чи вілли за кордоном після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

З липня BBC виявили майже 800 фальшивих акаунтів. TikTok каже, що вже розслідує цю проблему і стверджує, що видалив понад 12 000 фальшивих облікових записів із Росії.

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Штейнгауз розповіла BBC, що дізналася про російську кампанію дезінформації, коли їй несподівано подзвонив чоловік під час відпустки.

"Тепер у вас є вілла в Мадриді" – сказав він їй.

Про це йшлося у відео TikTok, озвученому голосом штучного інтелекту, який стверджував, що донька Резнікова купила будинок у столиці Іспанії.

Штейнгауз спочатку не звернула увагу на фейкове відео, але наступного ранку їй надіслали схожий ролик у TikTok, у якому стверджувалося, що вона купила віллу на Французькій Рив’єрі. Відеозаписи поширювалися серед її друзів, перш ніж нарешті потрапили до її чоловіка.

Відео в TikTok неправдиво звинувачували Резнікова та його доньку в купівлі розкішних автомобілів або нерухомості в Європі під час війни в Україні. Сама ж Штейнгауз каже, що вона не володіє нерухомістю в Іспанії чи Франції чи "десь за межами України".

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BBC Verify також відстежила фотографії будинків у Мадриді та Каннах на двох місцевих сайтах нерухомості, і обидва вони все ще продавалися. Інші відео прямо стосувалися її батька.

Відео, які надсилали доньці Резнікова, належать великій російській мережі підроблених облікових записів TikTok, які видають себе за справжніх користувачів з Німеччини, Франції, Польщі, Ізраїлю та України.

Використовуючи пошук за хештегами та власні рекомендації TikTok, BBC Verify вдалося відстежити сотні подібних відео, націлених на десятки українських чиновників.

Акаунти, які їх опублікували, використовували вкрадені фотографії профілів, зокрема знаменитостей, наприклад Скарлетт Йоханссон, Емми Вотсон і Коліна Фаррелла.

Вони переважно публікували лише по одному відео. TikTok каже, що ця тактика є новою та спрямована на те, щоб уникнути виявлення та маніпулювати системою платформи для рекомендацій відео користувачам.

Схоже, що зусилля були скоординованими, бо іноді відео публікувалися різними обліковими записами в один день і мали ідентичні або дуже схожі сценарії.

Під час розслідування BBC Verify виявила послідовні, непрямі докази, які вказують на можливе російське походження мережі. Це, наприклад, включало мовні помилки, характерні для носіїв російської мови, зокрема деякі російські фрази, які не перекладаються на інші мови. Крім того, багато відео містили посилання на веб-сайт — частину пов’язаної з Росією мережі, що видає себе за законні західні новинні веб-сайти.

Багато відео, проаналізованих BBC Verify, були спрямовані на Резнікова, президента України Володимира Зеленського та інших українських посадовців, зображуючи їх одержимими грошима та байдужими до українців чи війни.

Вони уникали прямих звинувачень у правопорушеннях, але натякали, що політики купують розкішне майно чи товари під час війни – твердження, які під час перевірки завжди виявлялися неправдивими.

Сам Резніков, якого раніше хвалили як ключову фігуру в спробах України лобіювати постачання зброї в Західних країнах, був звільнений з посади міністра оборони у вересні. Він втратив роботу після низки скандалів у Міністерстві оборони, пов’язаних із закупівлею товарів і обладнання для армії за завищеними цінами. Проте його особисто не звинуватили в корупції.

Його дочка каже, що такі відео зіграли роль у цьому питанні. Одне відео саме по собі, можливо, не мало б жодного ефекту, казала Штейнгауз, але "коли воно потрапляє на очі п’ять разів з різних куточків світу та зсередини країни, воно починає працювати".

Роман Осадчук з лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради, який досліджував мережу спільно з BBC, сказав, що фейкові акаунти, націлені на українців, намагалися підірвати їх довіру до керівництва країни.

"Вони намагаються певним чином зробити Україну менш стійкою і [змусити] українське суспільство припинити воювати з росіянами", - сказав він.

Рене ДіРеста, менеджер із технічних досліджень Стенфордської Інтернет-обсерваторії, також стверджує, що відео мали на меті показати корупцію у військових зусиллях України саме для Заходу.

Коли ВВС повідомили про свої висновки в TikTok, речник платформи сказав: "Ми постійно й невпинно слідкуємо за тими, хто намагається вплинути на наше співтовариство за допомогою оманливої ​​поведінки, і ми видалили таємну операцію впливу з Росії в рамках розслідування, ініційованого TikTok і до якого долучилася BBC".

TikTok заявив, що все ще розслідує, хто стоїть за мережею, і знайшов підроблені відео ще двома мовами – італійською та англійською. Однак незважаючи на спроби TikTok вимкнути мережу, за кілька тижнів після того, як BBC Verify повідомила про облікові записи, програма видала нам ще десятки відео, які, здається, є частиною тієї ж мережі. Деякі з них були опубліковані ще наприкінці листопада та висвітлювали останні події.

Нагадаємо, раніше російська пропаганда використала візуальне оформлення телеканалу 1+1 Марафон, аби створити уявлення "надійного джерела" та ввести в оману українців. У змонтованому відео з фрагментом трансляції телемарафону "Єдині новини" на телеканалі 1+1 Марафон зʼявився рухомий рядок з повідомленням, ніби-то від Міністерства оборони України, про кількість втрат серед українських військовослужбовців. Однак це відео – відвертий фейк. Інформацію активно поширюють російські медіа, намагаючись дезорієнтувати суспільство.

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