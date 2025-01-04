Як розм'якшити яловичину під час приготування різними способами: додайте ці п'ять інгредієнтів

Більшість українців не купують яловичину не лише через вищу вартість, але й через те, що її не завжди виходить смачно приготувати. Нерідко це м'ясо виходить жорстким.

Якщо говорити з погляду харчової цінності, то яловичина є дуже корисним видом м'яса. В ній міститься багато білка, заліза, вітамінів групи В. Однак, дуже важливо вибрати якісний шматок в магазині, тому що саме з цього починається приготування м'якої яловичини.

Як вибрати якісну яловичину в магазині

Найпопулярнішими стравами з яловичини є гуляш і різні рулети. Якщо ви вибираєте для рулету, то віддавайте перевагу молодому м'ясу з додаванням жиру. Тоді страва вийде ніжною і соковитою. Зверніть увагу на мармуровість (жирові прошарки, які покращують текстуру і смак м'яса). Жир повинен мати білий або світло-жовтий відтінок, без ознак потемніння. Жирна яловичина добре підходить і для приготування гуляшу, адже вона робить страву більш ароматною і м'якою.

Приділіть увагу також і свіжості м'яса. Сама яловичина повинна бути твердою, яскраво-червоного кольору. Після натискання м'ясо має з легкістю повертатися у свою форму, а його поверхня не повинна бути слизькою.

Якщо купуєте яловичину в пакуванні, звертайте увагу на дату запакування і умови її зберігання. Без пакування м'ясо додатково можна перевірити на запах.

Що зробити, щоб яловичина була м'якою

Яловичину можна тушкувати, смажити, запікати і навіть варити. Кожен з цих методів передбачає використання певних хитрощів і трюків, щоб пришвидшити процес і зробити м'ясо м'яким та соковитим.

Тушкування

Якщо ви готуєте гуляш, то точно будете тушкувати яловичину. Спочатку м'ясо недовго обсмажують, потім додають столовий оцет, заливають теплою водою чи бульйоном і ставлять на невеликий вогонь. Під час тушкування, якщо бачите, що м'ясо не розм'якшується, можна додати бальзамічний чи винний оцет, який робить яловичину ніжнішою.

Також в середині процесу можете додати кілька шматочків ківі. В фрукті міститься аскорбінова кислота, завдяки якій м'ясо приготується швидше.

Яловичина стане значно м'якшою, якщо додати харчову соду. Під час приготування вистачить всього дрібки цього продукту і м'ясо стане ніжним.

Смаження

Готуючи стейки, яловичину смажать на сковороді. Тут важливо запам'ятати одне правило — не солити м'ясо, оскільки тоді воно стане твердим. Додатково яловичина повинна бути кімнатної температури. Використовуйте для смаження якомога менше олії, адже в яловичині і так багато жиру. А сковороду розігрівайте до максимально гарячої температури.

Запікання

Якщо ви збираєтесь готувати ростбіф, тоді спочатку шматок яловичини злегка обсмажують на сковороді. Тоді наприкінці приготування м'ясо буде значно м'якшим. Духовку встановлюйте на температуру не вище 100 градусів. Пам'ятайте, що яловичина тоді запікається не менше кілька годин. Наприклад, 1 кг м'яса готується щонайменше 3,5 години до м'якості.

Варіння

Яловичину часто беруть, щоб приготувати борщ чи бульйон. Тривалість варіння до м'якості залежить від виду та розміру м'яса, та зазвичай воно займає не менше 1,5 години. Але тут важливо, щоб шматок був повністю покритий водою.

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