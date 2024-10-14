Як розморозити мʼясо за 15 хв без мікрохвильовки: перевірені способи

М'ясо можна розморозити, як за годину, так і за 10 хвилин.

Якщо ви забули завчасно викласти м'ясо з морозильної камери - не біда. Адже є чимало способів, які дозволять вам швидко розморозити м'ясо.

Далі розповідаємо, як це зробити.

Розморожування за 10 хвилин

Вам знадобиться:

герметичний пакет,

дві каструлі

гаряча вода.

М'ясо кладемо в герметичний пакет, що закривається (наприклад, для заморожування). Одну каструлю ставимо дном нагору в кухонній раковині. Покладіть зверху пакет із м'ясом. А зверху на м'ясо поставте каструлю із гарячою водою.

Тиск та тепло допоможуть дуже швидко розморозити м'ясо.

Розморожування за 20 хвилин

Швидко розморозити м'ясо можна маринуванням.

Кислотність швидко підніме температуру і це сприятиме швидкому розморожуванню.

"Налийте в ємність теплу воду і додайте трохи оцту (три столові ложки). Покладіть м'ясо у воду і дайте йому просочитися. Переверніть 2-3 рази, щоб воно повністю просочилося водою з оцтом. Дайте м'ясу постояти в ємності з гарячою водою кілька хвилин", - йдеться в повідомленні.

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