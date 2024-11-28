Як розморозити м'ясо за 5 хвилин: без мікрохвильовки, з використанням всього двох продуктів з кухні

Зазвичай приготування м'ясних страв вимагає попереднього розморожування м'яса. Однак, дістати його з морозильної камери вчасно виходить не завжди. На щастя, існує два методи, як за 5 хвилин розморозити будь-який шматок м'яса.

В момент дефіциту часу найчастіше кухарі користуються мікрохвильовою піччю, щоб розморозити м'ясо. Однак, вона є не у всіх, а тому важливо знати і про альтернативні способи.

Зазвичай розморожування м'яса — це тривалий процес, особливо, якщо шматок досить великий. Та досвідчені кулінари знають два методи, які допомагають зробити це за 5-10 хвилин не використовуючи спеціальних пристроїв. При цьому на якості м'яса це ніяк не відобразиться.

Перший спосіб полягає у використанні води та солі. Налийте в глибоку ємність воду, додайте 1-2 ст. ложки солі і занурте шматок м'яса, який ви хочете розморозити. Важливо, щоб вода повністю покрила продукт.

Сіль швидко і ефективно розщеплює лід. За 5 хвилин перевірте ступінь розморожування. Цього часу повинно бути достатньо, якщо шматок невеликий. Якщо м'ясо ще не зовсім м'яке, залишіть ще на 5 хвилин.

Дпугий спосіб схожий на перший, однак має одну суттєву відмінність. В миску також потрібно налити приблизно 1,5 л води з-під крану, додати 2 ст. ложки солі, але ще налити стільки ж столового оцту. Попередньо заморожене м'ясо слід трішки відбити молотком, щоб утворилися тріщини і розморожування було ефективнішим.

Потім шматок м'ясо потрібно помістити у целофановий пакет, зав'язати його, занурити у підготовлену воду, а зверху обов'язково притиснути чимось важким. Сіль та оцет вступлять у реакцію, яка і підвищить температуру м'яса. При цьому структура і користь продукту залишаться незмінними.

Як не можна розморожувати м'ясо

Існує чимало поширених помилок, які роблять кухарі під час розморожування м'яса. Найважливішою з них є занурювання його у теплу воду чи викладання на стіл. Крім того, що ці методи тривалі за часом, вони ще й небезпечні для здоров'я. Так створюються ідеальні умови для утворення бактерій.

Найбезпечнішою температурою для розморожування м'яса є 4 градусів тепла. А для цього продукт слід помістити в холодильник на нижню полицю. Звичайно, тоді м'ясо розморожуватиметься близько 12 годин. Тому найкраще просто покласти продукт на ніч.

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