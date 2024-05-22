Як розмовляти з підлітками: психологи назвали вісім фраз, які батьки не повинні говорити дітям

Що не можна казати підлітку

Налагодження стосунків з дитиною-підлітком допоможе підтримати психічне здоров’я дитини, сприятиме її емоційного розвитку та соціалізації. Коли дитина зростає, дорослішає, розмова, бесіда з нею є першим способом продемонструвати їй свою любов та повагу.

Як правильно спілкуватися з підлітком, яких помилок варто уникати, чим можна налаштувати підлітка проти себе, або просто травмувати його психіку.

Психологи склали загальний список фраз, які батьки не повинні говорити своїм дітям-підліткам, щоб уникнути проблем.

«Це не така вже й велика справа». Те, що здається вам дрібницею, другорядним, може здаватися вашому сину чи доньці досить значущим. Після таких слів підліток вирішить, що його ігнорують, в кращому випадку, що його неправильно зрозуміли. Наступного разу підліток може вже не захотіти ділитися з вами своїми проблемами та переживаннями. «Чому ти не можеш бути більше схожим на брата, сестру, друга?». Такі порівняння шкідливі в будь-якому віці, перш за все, тому що вони руйнують самооцінку. А як пояснюють експерти, саме здорова самооцінка допомагає протистояти маніпуляціям. Батьки не повинні руйнувати її подібними порівняннями. «Насолоджуйтесь життям зараз, поки у тебе не виникнуть дорослі обов’язки чи реальні проблеми». Дорослі часто забувають, що сприйняття дитинства та підліткових років як найкращої частини життя можливе лише в ретроспективі, у порівнянні із досвідом дорослого життя. Для підлітка, який ще не знає дорослого життя, його проблеми дуже серйозними та важливими. "Ти повинен ...". Як наголошують психологи, у будь-якому разі, батьки не повинні починати розмову з підлітком із директив. На початку розмови підліток повинен відчути, що його слухають, що його думку враховано, і тільки після цього варто пропонувати свою "думку" та "поради". «Ти такий безвідповідальний». Що може бути більш образливим для підлітка, ніж ця фраза. Ймовірно, вона навіть змусить його оборонятися. Крім того, ця фраза крім критики не дає дитині жодної інформації, як виправити ситуацію. Забудьте про неї. «З такою швидкістю, у такий спосіб у тебе нічого не вийде». Вам може здаватися, що говорячи це, ви економите дитині час і сили, вказуєте на помилковий підхід. Але для підлітка це звучить як атака на його самооцінку, яка може лише посилити його невпевненість у собі. Зрештою він може просто кинути справу, яку почав. «Не має значення, що про вас думають інші». Знову ж таки цю істину можна зрозуміти лише з висоти життєвого досвіду. дорослої людини. Але для підлітка часто не має нічого важливішого, ніж думка однолітків. Тому, якщо вашого сина чи доньку засмутили слова однолітків, поговоріть з ним , продемонструйте своє розуміння та співчуття, заспокойте дитину та поясніть, як потрібно сприймати сказане. «Це також сталося зі мною, коли я був у твоєму віці». Спокусливо розповісти про подібний досвід, який, ви пережили, таким чином демонструючи своє співчуття, але саме в такому вигляді воно не завжди потрібне дітям. Замість того, щоб розповідати про свій досвід, згадайте, що ви відчували в тій подібній ситуації, і запитайте підлітка, чи відчував він щось подібне.

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