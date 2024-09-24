Як розпізнати людину, яка може наврочити та вкрасти ваше щастя й талан

Психологи рекомендують уважно придивлятися тих людей, з якими ви спілкуєтеся, адже деякі з них здатні негативно впливати на вашу свідомість.

Як визначити, що людина чинить на вас негативний вплив, як швидко позбутися проблеми і повернути своє щастя.

Як розпізнати людей, які можуть наврочити

Згідно народних прикмет, люди з негативною та важкою енергетикою можуть псувати життя іншим. У таких людей мало друзів, вони практично ні з ким не спілкуються. Їхній погляд досить важко витримати, тому їм неможливо дивитися в очі.

Також наврочити можуть заздрісні люди, у яких немає таких здобутків у житті, як у їхніх друзів, родичів чи сусідів. Після спілкування із заздрісниками може з’являтися позіхання, слабкість, хвилювання, бажання заснути, все може валитися з рук.

Які основні ознаки негативного впливу

Фізична втома – постійна слабкість, відсутність енергії, часті запаморочення.

Роздратування й відчуття дискомфорту у громадських місцях.

Проблеми зі сном: переривання, тривожність, погані сни, страх та переслідування у снах.

Творчий занепад – відсутність натхнення та креативних ідей.

Депресія – відчуття безвиході, втрата інтересу до життя та інших людей, можливі думки про суїцид.

Проблеми зі здоров’ям, лікарі не можуть поставити точний діагноз.

Труднощі на роботі – постійні конфлікти з керівництвом і колегами, втрата роботи.

Фінансові проблеми – різке зменшення доходів, гроші витікають, неначе крізь пальці.

Залежності – потяг до алкоголю та наркотиків, ігроманія.

Як швидко позбутися наврочення

Якщо вас постійно турбують якісь із перерахованих проблем, ви ніяк не можете вийти з цього замкненого кола труднощів, спробуйте зробити народний ритуал. Наприклад, треба прийняти ванну з морською сіллю або просто душ, уявляючи, як усі біди покидають ваше тіло. Також можна пов’язати на зап’ястя червону нитку, яка оберігатиме вас від пристріту. Так ви зможете заспокоїтися і повірити в те, що ви захищені від зурочення.

Однак варто пам’ятати, що там, де потрібне втручання спеціалістів – лікарів, консультантів чи психологів, жодні обряди не допоможуть. Тому не варто нехтувати професійною допомогою.

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