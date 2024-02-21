Як розпізнати надзвичайно розумних людей: вони мають унікальну рису характеру

Існує думка, що розумних людей можна розрізнити з першого погляду, але не все так просто.

Науковці вирішили визначити й систематизувати риси характеру людей, які мають надзвичайно високі розумові здібності. Розповідаємо, за якими критеріями можна встановити, що людина дуже розумна, посилаючись на дослідження вчених.

Яка визначальна риса розумних людей: дослідження науковців

Коли виникає якась вкрай складна життєва ситуація, люди поділяються на дві групи. Перша група не здатна вирішити проблему. А друга може з легкістю впоратися зі складнощами і продовжуватиме рух уперед. Така здатність прямо пов’язана з підвищеним інтелектом, тому це і є визначальна риса – спроможність людини впоратися з будь-якими проблемами. І справа тут зовсім не в успішно закінченій школі чи вищий освіті, як пише PsyBlog.

А справа ось у чому. Вчені під час проведення експерименту зробили важливе відкриття стосовно сумлінності – це якість, що означає старанність, організованість та надійність. У дівчат прослідковується прямий зв’язок між сумлінністю та інтелектом. Тому науковці дійшли висновків: дівчата, які прибирають у своїх кімнатах, старанно навчаються, дотримуються розпорядку дня та своїх планів, мають вищі показники інтелекту.

Із хлопцями все зовсім навпаки – ті, що схильні до розслабленості та деякої недбалості, мають вищий IQ. Хоча це зовсім не значить, що неорганізованість є ознакою геніальності, але показує досить цікаву різницю між хлопцями та дівчатами.

Як характер і темперамент людини впливає на рівень її інтелекту

Науковці також вирішили дослідити характер і темперамент учасників експерименту. І визначили, що інтроверти, які надають перевагу тиші та спокою, мають вищі розумові здібності й кращі показники в навчанні. Оскільки вони більш спокійні, врівноважені і менше відволікаються від поставлених задач.

Хоча, як виявили вчені, йдеться не лише про характер. Страх також відіграє неабияку роль в досягненні успіхів. Ті студенти, які більше хвилюються за свою успішність, показують кращі результати в навчанні. Тому науковці дійшли висновків, що легке занепокоєння може мотивувати до досягнення успіхів.

У підсумку експерименту вчені закликали всіх причетних до освітнього процесу знаходити індивідуальні підходи до кожного учня. Оскільки діти мають як слабкі, так і сильні сторони, які можна адаптувати, щоб учні ефективно використовували всі свої природі здібності. Зокрема, якщо дитина не дуже успішна в навчанні, її необхідно залучати до інших занять, поза межами традиційних уроків.

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