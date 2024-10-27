Як розрахувати кількість сухих дріжджів до свіжих: тримайте цю просту формулу під рукою

Майже в будь-якому рецепті випічки свіжі дріжджі можна замінити сухими і навпаки. Однак, перед цим потрібно розібратися в різниці між ними і співвідношені одного продукту до іншого.

Пресовані дріжджі — це саме свіжі або живі. В магазині їх можна зустріти у брикетах по 100 г. Вони відрізняються своєрідним ароматом, а на дотик вологі, легко кришаться.

Сухі дріжджі бувають двох видів:

активні — гранули великого розміру, найчастіше використовуються для приготування прісного чи здобного тіста, їх можна замішувати і ставити відстоюватися на кілька годин;

ті, що швидко діють — нагадують порошок, одразу змішуються з борошном, тісто швидко збільшується в об'ємі в кілька разів, але після повторного змішування вже не піднімається, підходять для приготування чебуреків, піци, смажених пиріжків.

З дріжджами, які швидко діють, потрібно бути обережними. Їх не використовують для паски чи здобних рулетів, тому що тісто погано підніматиметься, не матиме багато пухирців.

Якщо в рецепті вказана кількість свіжих дріжджів, ви можете їх замінити сухими (будь-яким видом), однак тут все залежить від типу тіста, яке ви готуєте. Наприклад, якщо тісто готується з вершкового масла, цукру, яєць, то воно повинно вийти важким і липким. Щоб тісто піднялося, додавайте активні дріжджі. Тому що у тих, що діють швидко, не вистачить "сил" підняти його.

Скільки потрібно сухих дріжджів замість 100 г свіжих? Тут діє проста формула: 100% свіжих (живих) дріжджів — це 40% активних або 33% тих, що швидко діють.

Тобто, якщо у рецепті написано 100 г свіжих дріжджів, то ви повинні взяти 40 г активних або 33 г тих, що швидко діють.

Як розрахувати кількість сухих дріжджів до свіжих:

активні: 25 г свіжих — 10 г сухих; 50 г свіжих — 20 г сухих; 100 г свіжих — 40 г сухих.

ті, що швидко діють: 25 г свіжих — 8 г сухих; 50 г свіжих — 17 г сухих; 100 г свіжих — 33 г сухих.



Проте, не у всіх на кухні є ваги, щоб легко відміряти потрібну кількість сухих дріжджів. Більшість відміряють продукти ложками. Тому, варто дізнатися, якщо у нас є 1 ч. ложка сухих дріжджів, скільки це грам свіжих? В одній чайній ложці приблизно 3-4 г сухих дріжджів. Тепер потрібно помножити на 4 і отримаємо 12,12 грама.

Тобто, в 1 ч. ложці сухих дріжджів ми маємо 12 г свіжих дріжджів. А щоб не помилитися і не зіпсувати випічку, можна також орієнтуватися, що один пакетик сухих дріжджів зазвичай розрахований на 1 кг борошна.

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