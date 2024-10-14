Як розрахувати, скільки потрібно дров, щоб пережити зиму: все дуже просто

Вже зараз потрібно думати про замовлення дров для опалювального сезону, що от-от розпочнеться.

Після того, як вибрали постачальника деревини, з'являється закономірне запитання: як розрахувати, скільки потрібно дров? Фахівці зазначають, що тут все залежить від різних факторів.

Скільки дров мені потрібно заготувати на зиму

Щоб зрозуміти, слід порахувати щоденні витрати. Для цього використовуйте просту формулу:

V = 24 * Q * S / (q * 0.01 * ККД)

Тут:

V - витрата дров на добу (м³);

Q – тепловтрати вашого будинку (в кВт);

S - площа вашого будинку (м²);

q - питома теплотворність дров (в кВт/м³);

ККД – коефіцієнт корисної дії вашого котла.

Знайти значення для Q і q ви можете в Мережі. А щоб визначити тепловитрати краще звернутися до фахівця. Однак, ви завжди можете використовувати приблизні цифри. Наприклад:

Будинок з утепленими дверима і вікнами — 60-70 Вт/м²;

Будинок, де гарна теплоізоляція — 40-50 Вт/м²;

Середньостатистичний будинок — 100-120 Вт/м².

Коли закінчите розрахунок, обов'язково помножте на кількість днів в опалювальному сезоні. Тут краще брати більше, враховуючи непередбачуваність клімату в Україні.

Як правило, в середньому для звичайного будинку (100-120 Вт/м²) на один опалювальний сезон потрібно не менше 10 кубічних метрів дров. Однак, на витрату суттєво впливають зовнішні температурні умови та вологість деревини.

Що впливає на витрату дров: основні чинники

Розрахунок дров для опалення залежить від таких факторів:

Об'єм приміщення: сюди входить не лише площа будинку і кількість поверхів, але й висота стелі. Кліматичні умови: чим сильніші морози, тим більше доведеться топити. Енергоефективність будинку: якщо є якісна теплоізоляція, то потреба в паливі знижується. Тип опалювальної системи: сучасні котли з автоматичним подаванням палива мають більшу ефективність.

Тепловіддавання дров: що потрібно знати

Таблиця із середніми значеннями тепловіддавання дров з деревини різних порід:

Розрахунок дров для опалення (таблиця) / Фото: ТСН.ua

Тип дров впливає на витрату, адже деревина різних порід по-різному горить, має різну калорійність. Наприклад, березові дрова виділяють більше тепла, ніж вільха чи тополя. Однак, в них також і більше смоли, яка може осідати на стінках димоходу. Дуб вважається "золотим стандартом", тому що горить довго, має високу щільність і хороше тепловіддавання.

Вологість палива не менш важлива. Для отримання максимальної енергоефективності, рівень вологості деревини не повинен перевищувати 30%.

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