Як розрахувати, коли садити насіння на розсаду

Зазвичай господині ще взимку купують насіння, готуючись до посівної пори. Багатьох турбує питання, коли потрібно сіяти на розсаду, щоб отримати рясний врожай.

Більшість квітучих культур, редис, буряк, моркву та ріпу можна посіяти на розсаду на початку лютого. А якщо посадити в цей час теплолюбні овочі, такі як томати, перець, огірки, капусту, баштанні культури, розсада переросте і звикне до тепличних умов. У відкритому ґрунті вона буде почувати себе погано, хворіти та погано родити.

Садівники у таких випадках часто жаліються на якість насіння, хоча насправді справа у неправильних термінах посіву.

Щоб цього не сталося, виробники насіння надають інформацію на упакуваннях насіння щодо термінів проростання насіння, віку розсади перед висадкою у відкритий ґрунт тощо. Цією інформацією потрібно скористатися, щоб розрахувати дати посіву.

Як самостійно розрахувати, коли сіяти насіння на розсаду

Фахівці для цього пропонують таку універсальну формулу посіву насіння на розсаду: D = А + В + С, де:

D – кількість діб від посіву насіння на розсаду до висадки саджанців у ґрунт.

А – число діб від посіву насіння до моменту появи сходів.

В – число діб від сходів до пікіровки саджанців.

С – число діб до висадки розсади у відкритий ґрунт (у теплицю).

Розрахунок по цій формулі допоможе точніше розрахувати терміну посіву, адже в різних регіонах ґрунт може прогріватися по різному, і сходи з'являються також у різні терміни.

Наприклад, у степу та лісостепу ґрунт прогрівається на 1,5-2 тижні раніше, ніж у поліссі. Для північних регіонів з урахуванням більш холодної зими та пізнього прогрівання ґрунту, дату посіву насіння треба пересунути вперед. Наприклад, ранні томати в степу варто сіяти в кінці лютого, на поліссі - 5-20 березня, у лісостепу – 1-15 березня. Ранню білоголову капусту та цвітну капусту в степу можна садити вже 20-30 січня, у лісостепу – 20 січня – 10 лютого, а на поліссі – в лютому і до 15 березня.

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