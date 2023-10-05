Як розтягнути речі після прання: оцет, перекис та молоко врятують ситуацію

Це дуже просто: як розтягнути в'язані, шерстяні та бавовняні речі, що сіли після прання.

Не поспішайте ставити хрест на улюблених речах, які сіли після прання. Одяг, що зменшився у розмірі, ще можна врятувати. Досвідчені господині використовують декілька простих трюків, і для цього навіть не потрібно йти до магазину, щоб купити спеціальні засоби. Як розтягнути речі, що сіли після прання, простими доступними способами – читайте далі.

Як розтягнути в’язаний светр, який сів після прання

Впоратися з проблемою одягу, який після прання зменшився на кілька розмірів, допоможе звичайний дитячий шампунь. Цей засіб може бути навіть самим дешевим – ефект буде однаково гарний. Потрібно налити шампунь у ковпачок і додати у тазик з теплою водою. У мильний розчин покладіть в’язаний светр.

Замочувати річ, що сіла, слід протягом 20-ти хвилин, потім витягніть. Оберніть светр звичайним рушником, щоб віджати зайву воду. Далі просто розкладіть одяг на горизонтальній поверхні і дайте повністю висохнути.

Як розтягнути бавовняні речі після прання

Якщо ваш одяг з бавовни перетворився на дитячий, тоді варто застосувати підручні засоби, які швидко впораються із проблемою.

Рушник. Потрібно викласти вологий одяг на рушник, скатати в трубку, обережно натиснути і розгорнути, а потім легенько розтягнути річ. І дати просохнути на горизонтальній поверхні.

Потрібно викласти вологий одяг на рушник, скатати в трубку, обережно натиснути і розгорнути, а потім легенько розтягнути річ. І дати просохнути на горизонтальній поверхні. Холодна вода. Варто замочити одяг у холодній воді на 25 хвилин і залишити сушитися на горизонтальній поверхні.

Варто замочити одяг у холодній воді на 25 хвилин і залишити сушитися на горизонтальній поверхні. Оцет. Потрібно легенько потерти одяг губкою, яка змочена в оцет 9%, повісити на вішалку і дати просохнути.

Потрібно легенько потерти одяг губкою, яка змочена в оцет 9%, повісити на вішалку і дати просохнути. Спеціальна суміш. Необхідно розвести у воді 3 ст. ложки нашатирного спирту, 1 ст. ложку горілки і одну ложку скипидару. Замочити річ у цьому розчині на 30 хвилин, потім прополоскати у чистій воді і дати висохнути на горизонтальній поверхні.

Необхідно розвести у воді 3 ст. ложки нашатирного спирту, 1 ст. ложку горілки і одну ложку скипидару. Замочити річ у цьому розчині на 30 хвилин, потім прополоскати у чистій воді і дати висохнути на горизонтальній поверхні. Молоко. Змішати у рівних частинах молоко та гарячу воду, потім замочити там речі на 30 хвилин. Затим прополоскати у теплій воді і дати висохнути на горизонтальній поверхні.

Змішати у рівних частинах молоко та гарячу воду, потім замочити там речі на 30 хвилин. Затим прополоскати у теплій воді і дати висохнути на горизонтальній поверхні. Прийняти душ. Одягнути річ, яка сіла, і прийняти в ній теплий душ, розтягнувши на собі. Потім варто зняти одяг, викласти на рушник і дати просохнути.

Як розтягнути шерстяний одяг після прання: дієві поради

Вовняні речі після прання сідають, якщо дуже гаряча вода чи неправильний режим прання. У випадку із шерстю є кілька простих ефективних методів, що впораються з проблемою на раз.

Оцет. У тазик із теплою водою всипати 2-3 ст. ложки оцту, замочити одяг на 30 хвилин, періодично розтягуючи його руками. Потім у чистій воді слід прополоскати річ і залишити сушитися.

У тазик із теплою водою всипати 2-3 ст. ложки оцту, замочити одяг на 30 хвилин, періодично розтягуючи його руками. Потім у чистій воді слід прополоскати річ і залишити сушитися. Холодна вода. Змочити нижню частину одягу холодною водою, викласти річ на горизонтальну поверхню і потягнути верхню частину вгору. Закріпити чимось важким і залишити на 8 годин.

Змочити нижню частину одягу холодною водою, викласти річ на горизонтальну поверхню і потягнути верхню частину вгору. Закріпити чимось важким і залишити на 8 годин. Перекис. У тазик з холодною водою налити 3 ст. ложки перекису водню і замочити річ на 2-3 години. А потім залишити на горизонтальній поверхні, щоб просохла.

У тазик з холодною водою налити 3 ст. ложки перекису водню і замочити річ на 2-3 години. А потім залишити на горизонтальній поверхні, щоб просохла. Вішалка. Варто прополоскати одяг у теплій воді, повісити на плечики. Під вагою мокрої тканини річ трохи витягнеться.

Варто прополоскати одяг у теплій воді, повісити на плечики. Під вагою мокрої тканини річ трохи витягнеться. Праска. Поставити праску на режим з паром при мінімальний температурі та відпарити одяг.

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