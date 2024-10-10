Як розводити карбамід (сечовину) та залізний купорос для ефективної обробки саду

Восени до зимівлі готуються не лише дерева в саду, а й різноманітні хвороби та шкідники. Зимувати вони будуть у неактивному стані у вигляді спор, лялечок, відкладених яєць. Тому осінь є важливою порою у боротьбі зі шкідниками та збудниками захворювань рослин за допомогою викорінюючого обприскування. Осінній період дає можливість використовувати, коли рослини переходять в стан спокою, міцні розчини препаратів, якими не можна обробляти дерева і чагарники в період вегетації.

Серед найпопулярніших препаратів, які використовують дачники для ефективної обробки саду – залізний купорос та карбамід, або сечовина.

Обробка саду карбамідом та залізним купоросом є як профілактикою різних хвороб, так і боротьбою з ними та чисельними шкідниками. По-друге, вони підгодовують самі рослини та є одними із найбільш безпечних для довкілля і людини речовин.

Перед застосуванням препаратів важливо правильно розрахувати дозування, як їх розводити.

Як розводити карбамід (сечовину) та залізний купорос

Концентрація розчину залежить від цілей застосування. Вона буде різною у випадку профілактичної обробки молодих дерев, вікових, у разі захворювань та шкідників.

Як розводити препарати для боротьби з хворобами

Для профілактики хвороб обробку молодих садових дерев, хвойних культур проводять розчином залізного купоросу у розрахунку 100-200 г залізного купоросу на відро води.

Для старих дере знадобиться вже 300 грамів засобу на відро води.

Якщо дерева уражені, обробку проводять розчином, приготованим із 500 г залізного купоросу на відро води.

Як розвести залізний купорос для обробки саду

Як розводити препарати для боротьби зі шкідниками

Досвідчені садівники для боротьби з різноманітними шкідниками рекомендують використовувати сечовину (карбамід).

Для профілактичної обробки здорових дерев розводять 400 г сечовини у відрі води.

У випадку навали шкідників, у відрі води розчинити 700 грамів сечовини.

Як розвести карбамід для обробки саду

Потрібно пам'ятати, що при низьких температурах та під час заморозків карбамід не використовують.