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Як розводити карбамід (сечовину) та залізний купорос для ефективної обробки саду

Як розводити карбамід (сечовину) та залізний купорос для ефективної обробки саду

Як розводити карбамід та залізний купорос

Чим обробити сад восени, як розводити сечовину та залізний купорос

Восени до зимівлі готуються не лише дерева в саду, а й різноманітні хвороби та шкідники. Зимувати вони будуть у неактивному стані у вигляді спор, лялечок, відкладених яєць. Тому осінь є важливою порою у боротьбі зі шкідниками та збудниками захворювань рослин за допомогою викорінюючого обприскування. Осінній період дає можливість використовувати, коли рослини переходять в стан спокою, міцні розчини препаратів, якими не можна обробляти дерева і чагарники в період вегетації.

Серед найпопулярніших препаратів, які використовують дачники для ефективної обробки саду  – залізний купорос та карбамід, або сечовина.

Обробка саду карбамідом та залізним купоросом є як профілактикою різних хвороб, так і боротьбою з ними та чисельними шкідниками. По-друге, вони підгодовують самі рослини та є одними із найбільш безпечних для довкілля і людини речовин.

Перед застосуванням препаратів важливо правильно розрахувати дозування, як їх розводити.

Як розводити карбамід (сечовину) та залізний купорос

Концентрація розчину залежить від цілей застосування. Вона буде різною у випадку профілактичної обробки молодих дерев, вікових, у разі захворювань та шкідників. 

Як розводити препарати для боротьби з хворобами

Для профілактики хвороб обробку молодих садових деревхвойних культур проводять розчином залізного купоросу у розрахунку 100-200 г залізного купоросу на відро води.

Для старих дере знадобиться вже 300 грамів засобу на відро води.

Якщо дерева уражені, обробку проводять розчином, приготованим із 500 г залізного купоросу на відро води.

Як розвести залізний купорос для обробки саду / ©
Як розвести залізний купорос для обробки саду

Як розводити препарати для боротьби зі шкідниками

Досвідчені садівники для боротьби з різноманітними шкідниками рекомендують використовувати сечовину (карбамід).

Для профілактичної обробки здорових дерев розводять 400 г сечовини у відрі води.

У випадку навали шкідників, у відрі води розчинити 700 грамів сечовини.

Як розвести карбамід для обробки саду / ©
Як розвести карбамід для обробки саду

Потрібно пам'ятати, що при низьких температурах та під час заморозків карбамід не використовують.

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