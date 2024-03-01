Як рудий колір шерсті впливає на поведінку кішки: про це мало хто знає

Люди й котики живуть пліч-о-пліч вже багато тисячоліть. За цей період назбиралося багато спостережень і висновків стосовно домашніх улюбленців. Зокрема, побутує думка, що колір шерсті впливає на характер кішок. Наприклад, руді кішки мають вольовий характер, а чорні – надзвичайні розумові здібності. Розповідаємо, чи дійсно впливає колір шерсті на характер пухнастиків, посилаючись на публікацію Inverse.

Що каже наука: дослідження вчених

У 2012 році було проведено дослідження впливу кольору шерсті на кішок. Експеримент показав, що люди вважають рудих кішок доброзичливим, але разом з тим вкрай норовливими. Однак, ці висновки засновані лише на думках людей. А ось що думає наука стосовно цього?

Зі слів науковців, характер кішки залежатиме не від кольору шерсті, а від її породи. Наприклад, дослідники виявили, що британські короткошерсті кішки найрідше потребують постійного контакту з людьми. Однак, вчені виявили також те, що порода кішки не може повністю впливати на її характер.

Що насправді впливає на характер кішки

Важливу роль у поведінці домашнього улюбленця відіграватиме навколишнє середовище і те, в яких умовах кішка росла. Наприклад, якщо тварини не мали спілкування з людьми упродовж перших дев’яти тижнів життя, то вони будуть більш тривожними, уникатимуть спілкування з людьми та іншими тваринами.

Дослідження також показують, що незалежно від кольору шерсті вашої кішки, її характер залежатиме від того, скільки часу вона провела з матір’ю.

Але люди наділяють своїх улюбленців певними рисами, яких ті насправді не мають. Наприклад, якщо кішка налякана, то вона може на думку свого господаря поводитися не зовсім розумно. З іншого боку, кішки, яким комфортно серед людей, можуть поводитися безтурботно, їхня поведінка також здаватиметься нерозумною. Хоча науковці довели, що це зовсім не так.

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