Як зимою рятувати молоді дерева від гризунів та зайців: хитрощі досвідчених садівників

Щойно ви посадили молоді фруктові дерева чи кущі, як у першу ж зиму можуть набігти миші та зайці, щоб поласувати молодими соковитими рослинами. Але не застраховані від нашестя гостей також і старі дерева, оскільки взимку дуже мало харчів, тому у хід іде все їстівне. Втім є декілька трюків, що допоможуть ефективно впоратися зі шкідниками, якими поділилися досвідчені садівники.

Як захистити молоді дерева у саду від мишей

Ще восени потрібно готуватися до набігів мишей, допоки сприятлива погода. Допоможе захистити посадку молодих дерев кілька простих трюків.

Мазі з різким запахом. Для цього знадобляться капронові колготки, якими потрібно буде обмотати дерева. Для надійності варто обробити деревце речовиною із різким запахом. У мишей дуже тонкий нюх, тому вони не сприймають різких запахів. Для обмазування чудово підійде ялицева олія, мазь Вишневського, іхтіол, дьоготь. Такі засоби відлякуватимуть гризунів і зовсім не завдадуть шкоди деревам. Капронові колготки можна замінити на шматок старої непотрібної тканини.

Для цього знадобляться капронові колготки, якими потрібно буде обмотати дерева. Для надійності варто обробити деревце речовиною із різким запахом. У мишей дуже тонкий нюх, тому вони не сприймають різких запахів. Для обмазування чудово підійде ялицева олія, мазь Вишневського, іхтіол, дьоготь. Такі засоби відлякуватимуть гризунів і зовсім не завдадуть шкоди деревам. Капронові колготки можна замінити на шматок старої непотрібної тканини. Тирса. Перед морозами, коли ще не промерзне ґрунт, можна навколо дерев розсипати тирсу, просочену хлоромістким засобом або розкидати по саду наповнювач для котячого туалету.

Перед морозами, коли ще не промерзне ґрунт, можна навколо дерев розсипати тирсу, просочену хлоромістким засобом або розкидати по саду наповнювач для котячого туалету. Металева сітка. Сітка дуже ефективна у боротьбі з гризунами. Можна придбати сітку у спеціалізованому магазині. Її потрібно заглибити трохи у землю, щоб миші не змогли дістатися під нею до дерева. Ще є сітки повітряних фільтрів із вантажних машин, вони міцні, не будуть ржавіти і мають дрібні отвори, через які мишам не вдасться пробратися.

Сітка дуже ефективна у боротьбі з гризунами. Можна придбати сітку у спеціалізованому магазині. Її потрібно заглибити трохи у землю, щоб миші не змогли дістатися під нею до дерева. Ще є сітки повітряних фільтрів із вантажних машин, вони міцні, не будуть ржавіти і мають дрібні отвори, через які мишам не вдасться пробратися. Саморобні відлякуючі речовини. Так як миші бояться деяких запахів, можна самостійно приготувати розчин. Потрібно на 1 літр води взяти 5 грамів креоліну чи карболки, отриманим розчином просочити тирсу та розкласти її в пристовбурних колах.

Так як миші бояться деяких запахів, можна самостійно приготувати розчин. Потрібно на 1 літр води взяти 5 грамів креоліну чи карболки, отриманим розчином просочити тирсу та розкласти її в пристовбурних колах. Коріандр. Окрім того, запах плодів коріандру також відлякує мишей. Але цю рослину потрібно посіяти навесні під деревами, частину сухих суцвіть можна використати у якості приправи для приготування страв. А другу частину разом з гілками розкладіть у вигляді пучків під плодовими деревами та у квітнику.

Як захистити дерева від зайців

Зайці – дуже полохливі тварини, тому їх можна відлякувати пакетами, які розвиватимуться по вітру. Потрібно прив’язати їх до гілля рослин, таким чином зайці не чіпатимуть дерева, думаючи, що там хтось є.

Якщо метод з пакетами не допомагає, потрібно встановити навколо стовбура плодового дерева захист. Для цього підійде металева сітка, циліндр із оцинкованого заліза або звичайне відро, у якого немає дна. Але такий захист потрібно буде заглибити у ґрунт на 2-3 сантиметри. Зайці завдяки своїм заднім лапам можуть дотягнутися до висоти на півтора метри, тому стовбур потрібно захищати саме на таку висоту.

Для підсилення захисту можна обмазати дерева пахучою сумішшю, яка буде відлякувати зайців. Для цього потрібно взяти глину та коров’яку у рівних частинах, додати 50 грамів креоліну і всипати води, щоб вийшла рідина такої консистенції, як сметана. Креолін потрібно брати у розрахунку на 10 л води.

Якщо є можливість обгородити ділянку парканом, це також стане непоганим захистом від зайців. Головне, щоб у ньому не було широких отворів, куди може пролізти тварина.

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