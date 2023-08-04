Як схуднути без дієт і виснажливих тренувань: перевірений вченими простий метод

Хочеться схуднути, але щоб без дієт і виснажливих тренувань? Вихід є! Вчені з Мексики довели, що простий метод допомагає швидко схуднути навіть без обмежень.

Про дослідження, яке тривало цілий рік і нещодавно завершилося, розповіли в журналі Pediatric Obesity.

Проблема схуднення стосується багатьох людей. Скинути зайві кілограми мріють як молоді, так і люди похилого віку. Адже надмірна вага — це і проблеми зі здоров'ям, які можуть бути досить серйозними.

За статистикою, IMT, або надмірна маса тіла, хвилює практично кожного третього мешканця Землі. Від ожиріння сьогодні страждають майже 650 мільйонів дорослих і близько 120 мільйонів дітей. Питання схуднення і хвороб, спричинених IMT, стали настільки актуальними, що вчені ставлять їх поряд із проблемою глобального потепління.

Вчені з мексиканського Університету Хуарес-дель-Естадо-де-Дуранго провели експеримент, який тривав 12 місяців. У ньому взяли участь 54 добровольців, які дали згоду суворо дотримуватися всіх рекомендацій лікарів, хоча ті виявилися нескладними.

Добровольців спочатку розділили на дві групи. Учасники першої споживали їжу за методикою повільного харчування. Тобто кожну порцію їжі вони пережовували впродовж 30 секунд. Добровольці другої групи харчувалися, як звичайно. Обидві групи ніяк не обмежували себе в їжі та не займалися додатково спортом.

Вже через 6 місяців з'явилися перші результати. Кожен учасник групи, який дотримувався принципів повільного харчування, схуд приблизно на 2 кг. А ось учасники другої групи за цей же час набрали 3 зайві кілограми.

За цілий рік послідовники методу повільного харчування втратили від 3 до 5% маси тіла. А ось учасники другої групи в той же час набрали приблизно 7-8% від ваги, яку вони демонстрували на початку експерименту.

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