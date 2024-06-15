Як схуднути тим, хто любить їсти, але ненавидить фізичні вправи: поради експертки

Якщо ви дуже хочете схуднути, але погано ставитись до обмежувальної дієти та важких занять у спортзалі, експерт з фітнесу та харчування Карен Остін пропонує шість безболісних і ефективних порад, які допоможуть схуднути.

Їжте в правильному порядку

Відмова чи скорочення крохмалистих вуглеводів прискорить втрату ваги, але, за словами експертки, немає причин повністю відмовитись від них. Якщо хочете, можна їсти стейки, чипси та шпинат, але, як наголошує Остін потрібно їсти у правильному порядку.

В першу чергу, потрібно з’їсти весь білок, наприклад, м’ясо, курку, рибу або тофу та клітковину — овочі. Їжте їх повільно, не поспішайте. Коли закінчите, можете їсти вуглеводи — крохмалисті чіпси, пюре. Що це дасть? У багатьох випадках, оскільки білки набагато ситніші, ніж вуглеводи, ви відчуєте ситість і зовсім не захочете їсти вуглеводи, або принаймні виявите, що їсте їх набагато менше, ніж, як би "ви їли їх на початку трапези». Дотримуйтесь цього принципу постійно.

Поповнюйте пляшку для води

Багаторазові пляшки з водою стали не замінним аксесуаром, без якого деякі люди не виходять з дому, так само як не виходять без ключів та банківської картки. Але вони не приносять користі, якщо ви не наповнюєте їх декілька разів на день. Згідно з останніми дослідженнями що майже дві третини з нас хронічно зневоднені, і, як каже Карен, "саме це зневоднення часто змушує вас переїдати".

Дослідження, проведене Вашингтонським університетом, показало, що велика склянка води вгамовує напади голоду у 100 відсотків тих, хто дотримується дієти. "Навіть легке зневоднення сповільнить ваш метаболізм, тому візьміть за звичку випивати один літр води на кожні 50 фунтів ваги».

Також, щоб запобігти переїданню, експертка рекомендує випивати півлітра води безпосередньо перед їдою.

Вживання алкоголю — зупиніться на іспанському червоному

Багато дієт повністю забороняють алкоголь, що робить склянку просеко або коктейлю ще більш спокусливими.Тому, якщо дозволити собі пити раз на тиждень, ви позбудетеся почуття знедоленості та зменшите калорійність випивки.

Карен радить обмежити вживання алкоголю одним днем ​​на тиждень і запивати кожен напій склянкою води.

Якщо вам подобається вино, то червоне вино, як правило, містить менше цукру. У склянку вина варто додати содову і лід.

Відмовтесь від модних кавових напоїв

Люди, які споживають каву, жадають насолоди від кофеїну, причому молоко значною мірою зайве. Тож заощаджуйте калорії, відмовившись від звичайного замовлення пінистого молока та вибравши старомодну каву – із невеликою порцією холодного знежиреного молока. Це заощадить калорії, гроші, а також час на приготування напою.

Один великий лате може містити до 150 калорій. Два таких лате — це більше, ніж батончик "Твікс". На відміну від цього, велика чорна кава з додаванням молока містить лише близько 25 калорій.

Обирайте короткі тренування

Для тих, хто боїться спортзалу є вихід — короткі тренування протягом дня. Вони мають такий самий ефект, як і структуровані вправи, які прискорюють метаболізм.

Все, що потрібно – це робити мікроправи високої інтенсивності протягом дві-три хвилини у швидкому темпі. Наприклад, можна бігати підтюпцем на місці під час телевізійних рекламних пауз, або виконуйте по 30 секунд стрибки, присідання та їх повторення.

Короткі, інтенсивні тренування створюють ефекти "надлишкового споживання кисню після тренування". І коли ви закінчите ривок вправ, ваше тіло, щоб поповнити запаси кисню, буде спалювати калорії.

Термогенез поза фізичної активності

Термогенез поза фізичними вправами (NEAT) — це енергія, яка витрачається на все, що ми робимо, окрім сну, їжі чи спортивних вправ, включаючи заняття в тренажерному залі.

Збільшення такої енергії може прискорити метаболізм на 20%. Він містить прості рухи тіла, ходьбу, навіть зміну пози, просто положення стоячи тощо.

Літня погода полегшує цей вид діяльності — варто виходити на прогулянку після вечері, йти додому з роботи пішки або виходити на зупинці автобуса раніше. Якщо ви будете прогулюватися по пів години вранці, в обідню перерву та ввечері, будете проходити щодня по 10 000 кроків, то спалите до 400 калорій.

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