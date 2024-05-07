Як схуднути за 10 днів без жорстких дієт і спорту: дієтологи дали 7 ефективних порад

Схуднути за 10 днів цілком реально і навіть зробити так, щоб вага більше не повернулася. Для цього від вас потрібні лише дисципліна та бажання.

Згідно з дослідженням Всесвітньої федерації ожиріння, до 2035 року понад половина населення світу матиме надмірну вагу або страждатиме від ожиріння. Близько 2,6 мільярда людей у всьому світі, а це приблизно 38% населення світу, вже мають надмірну вагу, і очікується, що це число збільшиться до 4 мільярдів (51%) за 12 років. У таких умовах турбота про масу тіла стає дуже важливою.

Проте є кілька методик, за допомогою яких можна схуднути за 10 днів без виснажливих вправ і спорту. Про це пише Lifestyle Asia.

Потрібно трохи змінити спосіб життя, включити до свого розпорядку дня звички, які допоможуть швидко скинути вагу. Результат залежить від віку, зросту та наявності тих чи інших хронічних захворювань.

Не пийте надто багато води

Тренер з фітнесу Стів Максвелл радить вам скоротити споживання крохмалистих вуглеводних продуктів. Це означає, що споживання цукру, крохмалю, випічки та хліба всіх видів заборонено. Свіжі фрукти містять хороші вуглеводи, тому їх можна їсти.

Разом із фруктами намагайтеся щодня включати у свій раціон більше салатів зі свіжих овочів. Порція тваринного білка чотири рази на тиждень також має бути присутня у вашому раціоні. Ще одна важлива порада, якою поділився Максвелл, — скоротити надмірне споживання води.

Скоротіть споживання рафінованих вуглеводів

Персональний тренер Хейден Вільям Кортленд радить скоротити споживання рафінованих вуглеводів. Їх можна замінити білком та корисними жирами.

Сон також дуже необхідний під час схуднення. Потрібно переконатися, що вночі ви спите щонайменше 7 годин.

Не зважуйтесь щодня

Перевірка ваги щодня може спричинити стрес. Це може демотивувати вас та стати причиною зриву. Щоденне зважування також може ввести в оману, оскільки воно не бере до уваги той факт, що ви, можливо, збільшуєте м'язову масу. Ви повинні зважуватись один раз на тиждень, в ідеалі вранці.

Беріть із собою перекус, коли виходите з дому

Дієтологиня та сертифікована тренерка з макробіотичного здоров'я Шилпа Арора Н. Д. сказала, що зазвичай перекус не вдома — непотрібна їжа та ризик набору зайвих калорій. Тому завжди варто пакувати власний перекус, коли виходите з дому. Горіхи та насіння, фрукти, звичайний йогурт, паростки, темний шоколад чи сир — ідеальний перекус.

Шукайте здорову альтернативу

Також пропонується перейти з олії, що викликає запалення, на топлене масло. Можна також замінити крохмалисті овочі, такі як рис та картопля, листовими зеленими овочами.

Фруктоза з таких продуктів, як фрукти, може викликати тягу до їжі протягом усього дня. Дієтологи радять не їсти на сніданок продукти, багаті фруктозою. Ви можете їсти їх після обіду.

Переходьте на рідку дієту

Вікторія Гарсія Драго, інструкторка з йоги, радить для отримання швидких результатів віддати перевагу рідкій дієті протягом трьох днів.

Протягом цих трьох днів, щоб прискорити обмін речовин, вам не треба їсти нічого, крім органічних соків.

Необхідно переконатися, що в цей період ви п'єте достатню кількість води кімнатної температури, настояної на кількох скибочках лимона, лайму та нарізаних огірків.

Це збереже вас від зневоднення. Завдяки рідині ваш шлунок буде постійно наповнений, і ви не відчуватимете сильного голоду.

Виключіть вживання “порожніх калорій”

Персональний тренер Метт Свєжинскі каже, що для того, щоб схуднути за 10 днів, потрібно стежити за тим, що ви їсте. Слід скоротити споживання “порожніх калорій”, таких як печиво, газовані напої та продукти, що зазнали технологічної обробки.

Щоденна активність не менш важлива, тому займайтесь ходьбою, бігом, їздою на велосипеді, плаванням, танцями та спортом. Джеймі Макфейден, ще один тренер зі здорового способу життя та фітнесу, пропонує триматися подалі від продуктів в упаковці, а також скоротити споживання алкоголю.

Як зберегти вагу після 10 днів схуднення?

Після того, як ви досягли своєї мети, потрібно підтримувати свою вагу. По-перше, ви повинні продовжувати дотримуватися низькокалорійної дієти та вести активний спосіб життя.

Не нехтуйте повноцінним сном, адже ваш організм має відновлюватися та відпочивати. Крім того, намагайтеся уникати нездорової їжі та вживання алкоголю.

Чи є побічні ефекти?

Хоча це досить ефективний спосіб схуднення, можуть виникнути деякі побічні ефекти. Екстремальна втрата ваги може призвести до різних ускладнень, таких як метаболічні зміни, втрата м'язової маси та дефіцит поживних речовин. Втома, зневоднення, дисбаланс електролітів та утворення каменів у жовчному міхурі також є деякими побічними ефектами швидкої втрати ваги.

Раніше ми писали про рецепт вечері, яка допоможе швидко схуднути.

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