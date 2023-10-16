Швидко і без надмірних зусиль: як випрати пір’яну подушку вдома

Як швидко і без клопоту випрати пір'яну подушку в машинці-автомат і почистити без прання: 10 дієвих рекомендацій.

Пір’яна подушка при щоденному використанні накопичує бруд, піт та пил. Також у ній можуть завестися кліщі, вона з часом втрачає свій вигляд. А ще неприємний запах, від якого хочеться позбутися негайно. До того ж, спати на брудній подушці – небезпечно для здоров’я.

Та є можливість швидко впоратися з проблемою. Аби подушка була чистою та свіжою, її можна почистити самостійно, не вдаючись до послуг хімчистки. Пір’яну подушку чистять як вручну, так і за допомогою пральної машинки. Це досить простий процес, але потрібно дотримуватися деяких правил, щоб не пошкодити її.

Як випрати пір’яну подушку в пральній машині

Таким способом можна випрати як маленьку, так і велику подушку, головне, дотримуватися простих рекомендацій.

Якщо подушка невеликих розмірів.

У цьому випадку в машинку разом з подушкою варто покласти тенісний м’ячик або спеціальний м’ячик для прання пір’яних подушок та інших пухових виробів. Це потрібно для того, аби наповнювач не збився і залишався пухким. Якщо напірник дуже щільний і погано пропускає воду, тоді подушку краще замочити перед пранням у пральній машині. Не слід кидати у пральну машинку подушку з напірником, який вже зносився. Бо він може розірватися під час прання, тоді пір’я заб’є фільтри машинки. У такому випадку краще на подушку надіти ще один напірник, що має блискавку. Для прання подушки потрібна правильна температура, варто встановити не більше сорока градусів. Миючий засіб краще обирати у формі гелю, тоді пір’я добре промиється. Після прання наповнювач потрібно добре висушити, вийнявши його з напірника.

Якщо подушка велика.

Велику подушку доведеться прати частинами. Тобто, варто розпороти напірник, витягнути наповнювач, розподілити його на частини у спеціальні чохли. Такі чохли можна пошити самостійно, потім випрати розділене пір’я та напірник. Режим для прання великої подушки потрібно вибирати делікатний, температура прання повинна становити 30-40 градусів. У якості миючого засобу також потрібно використовувати гель, бо він швидше вимивається. Не варто вибирати миючий засіб, що має різкий запах. Бо потім на цій подушці буде важко спати – болітиме голова. Велику подушку потрібно буде виполоскати ще раз. Пір’я після прання необхідно добре висушити у теплому приміщенні, куди потрапляє пряме сонячне проміння. На вулиці пір’я варто вкривати і сушити його у безвітряну погоду, час від часу помішуючи. Подушки потрібно прати влітку, тоді вони висохнуть за один-два дні. Якщо доведеться прати восени чи взимку, тоді довго доведеться сушити.

Як почистити пір’яну подушку без прання

Як освіжити подушки без прання у машинці? Це можна зробити досить простим способом, лише потрібна праска або пароочисник, які мають функцію відпарювання. Для цього підвісьте подушку та пройдіться парою по всій поверхні, буде добре, коли ви зробите це двічі. Гаряча пара допоможе позбутися пилу та пилових кліщів. Тому цим способом можна повністю замінити прання подушки. Після цього подушку потрібно буде ретельно висушити.

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