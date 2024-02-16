Як швидко почистити засалені рукава й комір пуховика без прання: плями зійдуть самі

Щоб вивести плями чи видалити забруднення зі свого верхнього одягу, достатньо буде трохи часу і кількох підручних засобів.

Якщо забруднився пуховик, засмальцьовані рукава чи комір у косметиці, не варто відразу кидати річ у машинку чи здавати в хімчистку. Досвідчені господині знають кілька простих методів, як швидко позбутися бруду з верхнього одягу, і радо поділилися своїми секретами. Розповідаємо, як відчистити засалені рукави та комір пуховика без прання.

Як легко і швидко почистити засмальцьований пуховик без прання

Нашатир і перекис водню. Суміш таких інгредієнтів швидко розчиняє плями, тому за кілька хвилин ваш пуховик стане чистим і свіжим. Візьміть по одній столовій ложці перекису й нашатирного спирту, розмішайте, змочіть губку, нанесіть на плями і дайте відпрацювати 5 хвилин. Потім ретельно змийте розчин водою.

Суміш таких інгредієнтів швидко розчиняє плями, тому за кілька хвилин ваш пуховик стане чистим і свіжим. Візьміть по одній столовій ложці перекису й нашатирного спирту, розмішайте, змочіть губку, нанесіть на плями і дайте відпрацювати 5 хвилин. Потім ретельно змийте розчин водою. Крохмаль і сіль. Щоб приготувати такий засіб для чищення, змішайте сіль та крохмаль у рівних частинах, додайте води, аби утворилася пастоподібна суміш. Нанесіть пасту на забруднені ділянки на 10 хвилин і зітріть вологою губкою.

Щоб приготувати такий засіб для чищення, змішайте сіль та крохмаль у рівних частинах, додайте води, аби утворилася пастоподібна суміш. Нанесіть пасту на забруднені ділянки на 10 хвилин і зітріть вологою губкою. Нашатирний спирт і засіб для миття посуду. Візьміть 50 грамів миючого засобу, додайте 1 столову ложку нашатирного спирту. За допомогою губки нанесіть засіб на плями, легенько потріть і залиште розчин відпрацьовувати на пів години. Потім протріть оброблене місце вологою губкою чи серветкою. Такий засіб підійде для свіжих плям та курток світлих кольорів.

Візьміть 50 грамів миючого засобу, додайте 1 столову ложку нашатирного спирту. За допомогою губки нанесіть засіб на плями, легенько потріть і залиште розчин відпрацьовувати на пів години. Потім протріть оброблене місце вологою губкою чи серветкою. Такий засіб підійде для свіжих плям та курток світлих кольорів. Господарське мило. Натріть зволожені засмальцьовані ділянки господарським милом і залиште на 40 хвилин. Опісля зітріть залишки мила вологою серветкою чи губкою.

Натріть зволожені засмальцьовані ділянки господарським милом і залиште на 40 хвилин. Опісля зітріть залишки мила вологою серветкою чи губкою. Перекис водню. Таким способом добре відчищати засмальцьовані ділянки. Розведіть три столові ложки перекису в склянці теплої води, нанесіть розчин на брудні місця ватним диском і протріть плями зубною щіткою. Залиште відпрацьовувати розчин на 20 хвилин, потім протріть вологою серветкою.

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