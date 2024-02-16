Як швидко почистити засалені рукава й комір пуховика без прання: плями зійдуть самі

Щоб вивести плями чи видалити забруднення зі свого верхнього одягу, достатньо буде трохи часу і кількох підручних засобів.
Якщо забруднився пуховик, засмальцьовані рукава чи комір у косметиці, не варто відразу кидати річ у машинку чи здавати в хімчистку. Досвідчені господині знають кілька простих методів, як швидко позбутися бруду з верхнього одягу, і радо поділилися своїми секретами. Розповідаємо, як відчистити засалені рукави та комір пуховика без прання.
Як легко і швидко почистити засмальцьований пуховик без прання
- Нашатир і перекис водню. Суміш таких інгредієнтів швидко розчиняє плями, тому за кілька хвилин ваш пуховик стане чистим і свіжим. Візьміть по одній столовій ложці перекису й нашатирного спирту, розмішайте, змочіть губку, нанесіть на плями і дайте відпрацювати 5 хвилин. Потім ретельно змийте розчин водою.
- Крохмаль і сіль. Щоб приготувати такий засіб для чищення, змішайте сіль та крохмаль у рівних частинах, додайте води, аби утворилася пастоподібна суміш. Нанесіть пасту на забруднені ділянки на 10 хвилин і зітріть вологою губкою.
- Нашатирний спирт і засіб для миття посуду. Візьміть 50 грамів миючого засобу, додайте 1 столову ложку нашатирного спирту. За допомогою губки нанесіть засіб на плями, легенько потріть і залиште розчин відпрацьовувати на пів години. Потім протріть оброблене місце вологою губкою чи серветкою. Такий засіб підійде для свіжих плям та курток світлих кольорів.
- Господарське мило. Натріть зволожені засмальцьовані ділянки господарським милом і залиште на 40 хвилин. Опісля зітріть залишки мила вологою серветкою чи губкою.
- Перекис водню. Таким способом добре відчищати засмальцьовані ділянки. Розведіть три столові ложки перекису в склянці теплої води, нанесіть розчин на брудні місця ватним диском і протріть плями зубною щіткою. Залиште відпрацьовувати розчин на 20 хвилин, потім протріть вологою серветкою.
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