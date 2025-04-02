Чи можна феном прибрати пил / © Unsplash

Реклама

Увімкніть фен на холодне повітря і направте струмінь на полиці з книгами, картини на стінах чи вентиляційні решітки.

Сильний потік холодного повітря витягне пил навіть з найменших щілин, і все, що залишиться – це прибрати його з підлоги.

Чому це ефективно? Пил складається з дрібних частинок, які осідають на поверхнях через статичну електрику. Холодне повітря здуває їх, не даючи їм знову прилипнути.

Реклама

А ось справжній трюк — це використання гарячого режиму. Пропустіть тепле повітря через матраци, подушки чи м'які меблі.

Тепло знищить пилових кліщів, а тканини стануть свіжішими. Це особливо корисно для тих, хто страждає від алергії — після такої обробки симптоми помітно зменшуються.

Типова помилка — включати фен на максимальну потужність поряд з крихкими предметами. Наприклад, статуетки чи горщики з квітами можуть впасти від сильного потоку повітря. Регулюйте швидкість і тримайте фен на відстані 20–30 см від поверхні.

Для очищення клавіатури або техніки переключіть фен на холодний режим, щоб не пошкодити пристрої через перегрів.

Ось ще один лайфгак: перед тим, як почати прибирання, трохи розпиліть ефірне масло на фільтр пилососа. Коли будете збирати пил, повітря заповниться приємним запахом.

А якщо додати крапельку олії чайного дерева у воду для миття підлоги, це ще більше підсилить антибактеріальний ефект.

Фен стане корисним не лише вдома. Візьміть його в автомобіль, щоб швидко прибрати пил з панелі приладів або сидінь.

Або застосовуйте на дачі — там, де пил накопичується найбільше. Після такого прибирання поверхні залишаються чистими довше, адже повітряний потік знімає статичне електричне навантаження.

Переваги цього способу очевидні: економія часу, відсутність хімії та можливість дістатися до важкодоступних місць. Тепер не потрібно переставляти меблі чи розбирати полиці — просто увімкніть фен і пройдіться по кімнаті.

Читайте також: