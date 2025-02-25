Як швидко і ефективно прибрати в оселі за 5 хвилин без хімії: порада, що підірвала TikTok

В TikTok завірусився ролик, в якому показали, як навести лад у домі без жодної пляшки з хімією. Найбільше він підійде мамам у декреті.

Уся хитрість у звичайній зубній пасті – тій самій, що стоїть у вашій ванній. Достатньо нанести трохи пасти на м’яку тканину, протерти змішувачі – і вони знову засяють, наче щойно з магазину.

А якщо на шпалерах з’явилися сліди фломастера, просто акуратно протріть їх зубною пастою, а потім змийте вологою губкою.

Але найцікавіший трюк — це миття скла. Розведіть зубну пасту водою у співвідношенні 1:2, нанесіть суміш на вікна, а потім відполіруйте їх газетою для ідеального блиску. Зникнуть не тільки розводи, а й усі масні сліди.

Інші звичні нам продукти також можуть допомогти. Хто б міг подумати, але кетчуп чудово очищає мідь! Достатньо нанести його на стару монету чи підсвічник, трохи потерти м’якою тканиною — і метал знову засяє. Усе завдяки кислотам у томатах, які розчиняють наліт, не пошкоджуючи поверхню.

Щоб освіжити килим, просто розсипте по ньому соду, злегка змочіть водою з пульверизатора, а через 20 хвилин пропилососьте. Це займе лічені хвилини, а результат буде не гірший за дорогі мийні засоби.

А ось ще один лайфгак: якщо змішати соду з газованою водою, вийде ефективна паста для чищення плити. Нанесіть її на застиглий жир, залиште на 15 хвилин, а потім змийте. Газові бульбашки допоможуть розм’якшити забруднення, а сода ніжно відчистить поверхню.

Щоб очистити кахель у ванній, візьміть стару зубну щітку та м’ятну зубну пасту — вона не тільки видалить бруд у швах, а й подарує приємний аромат свіжості.

А ось найбільш нестандартний спосіб миття вікон — використання звичайної картоплі! Просто розріжте сиру картоплину, натріть нею скло, а потім відполіруйте газетою. Крохмаль заповнює мікротріщини, тому вікна менше запотівають. І що найцікавіше — цей метод працює навіть у дощову погоду!

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