Як швидко позбутися білих слідів солі на взутті: дієві методи, перевірені часом

Завдяки цим підручним копійчаним засобам ви позбудетеся слідів солі та неприємного запаху на взутті.

Білі сліди на взутті – це та проблема, яка напевно не оминула нікого. Втім, є декілька перевірених методів, як позбутися цієї неприємності. Розповідаємо, як швидко і надовго позбутися білих слідів на вашому взутті.

Як швидко позбутися білих слідів солі на взутті: 4 дієві способи

Оцет. Для приготування розчину потрібно змішати оцет і воду у рівних пропорціях, а потім протерти забруднені місця ганчіркою, змоченою у засіб. Дайте своєму взуттю висохнути природнім способом і сліди від солі зникнуть. Цей розчин видаляє білі плями, не завдаючи взуттю жодної шкоди.

Для приготування розчину потрібно змішати оцет і воду у рівних пропорціях, а потім протерти забруднені місця ганчіркою, змоченою у засіб. Дайте своєму взуттю висохнути природнім способом і сліди від солі зникнуть. Цей розчин видаляє білі плями, не завдаючи взуттю жодної шкоди. Харчова сода. З невеликої кількості соди і води зробіть пасту, потім акуратно нанесіть її на забруднені ділянки. Потріть оброблені білі плями м’якою щіткою, а залишки соди витріть вологою ганчіркою. У такий спосіб ви не лише позбудетеся білих слідів, а й нейтралізуєте всі неприємні запахи.

З невеликої кількості соди і води зробіть пасту, потім акуратно нанесіть її на забруднені ділянки. Потріть оброблені білі плями м’якою щіткою, а залишки соди витріть вологою ганчіркою. У такий спосіб ви не лише позбудетеся білих слідів, а й нейтралізуєте всі неприємні запахи. Спирт. Нанесіть трохи спирту на чисту тканинну ганчірку і протріть нею білі сліди від солі. Цей метод добре підходить як для тканинного, так і для шкіряного взуття. Спирт не залишить на ньому жодних слідів, оскільки досить швидко випаровується.

Нанесіть трохи спирту на чисту тканинну ганчірку і протріть нею білі сліди від солі. Цей метод добре підходить як для тканинного, так і для шкіряного взуття. Спирт не залишить на ньому жодних слідів, оскільки досить швидко випаровується. Розчин лимонного соку. Сік лимона змішайте з водою у рівних частинах, а потім за допомогою ганчірки нанесіть на забруднені місця на взутті. Кислота допомагає розчинити плями від солі, тому ваше взуття за декілька хвилин стане чистим, як нічого й не було. А ще від такого засобу на ньому залишиться приємний свіжий запах.

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