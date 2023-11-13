Як швидко і назавжди позбутися неприємного запаху з раковини: перелік найкращих способів

За допомогою цих народних методів ви за кілька хвилин позбудетеся неприємного запаху з мийки назавжди.

Не знаєте, як позбутися проблеми неприємного запаху з раковини і нічого не допомагає? Засмучуватися не варто, є кілька варіантів вирішення цієї неприємності. Декілька простих рухів – і чистота та свіжість гарантовані. Розповідаємо, чому з’являється неприємний запах з раковини і як швидко та без надмірних зусиль позбутися його назавжди.

Чому з'являється неприємний запах каналізації з раковини на кухні – причини

Перед тим, як боротися з неприємним запахом зі зливу мийки, потрібно зрозуміти причини його появи. А їх може бути декілька.

Засмічення та бруд у сифоні, які накопичуються на стінках труб і утворюють пробки із залишків їжі та жиру.

Нерегулярне використання мийки. Якщо ви користуєтеся раковиною не часто, то немає водяного напору, що змиватиме будь-які запахи.

Завоздушення – раковина починає булькати, якщо сусіди, наприклад, встановили заглушки.

Деформація гофри – у процесі використання трубка під раковиною може розтягнутися чи провиснути.

Неправильний монтаж сифона. У цьому випадку питання вирішується кардинально – потрібно переустановити цей елемент конструкції.

Як позбутися неприємного запаху з раковини назавжди

Сода і оцет. Для такого методу боротьби з неприємним запахом потрібна харчова сода і звичайний столовий оцет. Соду необхідно просто засипати у злив раковини, а потім налити туди оцту і дати речовинам вступити в реакцію. Через пів години злив потрібно промити гарячою водою. Така процедура допоможе розщепити і знищити бактерії, які є причиною неприємного запаху. Також у такий спосіб можна позбутися частинок іржі в раковині.

Для такого методу боротьби з неприємним запахом потрібна харчова сода і звичайний столовий оцет. Соду необхідно просто засипати у злив раковини, а потім налити туди оцту і дати речовинам вступити в реакцію. Через пів години злив потрібно промити гарячою водою. Така процедура допоможе розщепити і знищити бактерії, які є причиною неприємного запаху. Також у такий спосіб можна позбутися частинок іржі в раковині. Чистка сифона. Під мийкою знаходиться зливний сифон, який часто накопичує сміття та бруд, через що виникає сморід. Його потрібно відкрутити руками чи плоскогубцями і вичистити все сміття та бруд, що накопичився.

Під мийкою знаходиться зливний сифон, який часто накопичує сміття та бруд, через що виникає сморід. Його потрібно відкрутити руками чи плоскогубцями і вичистити все сміття та бруд, що накопичився. Шкірка цитрусових фруктів. Не варто викидати шкірки від апельсинів та лимонів, їм можна знайти застосування у господарстві. Для чищення раковини спочатку варто порізати шкірку на дрібні шматочки, потім помістити їх у зливний отвір раковини. Відтак, коли гаряча вода протікатиме через злив, зі шкірок вивільнятимуться сполуки з натуральними оліями, які вбиватимуть неприємні запахи і нададуть приємного аромату.

Не варто викидати шкірки від апельсинів та лимонів, їм можна знайти застосування у господарстві. Для чищення раковини спочатку варто порізати шкірку на дрібні шматочки, потім помістити їх у зливний отвір раковини. Відтак, коли гаряча вода протікатиме через злив, зі шкірок вивільнятимуться сполуки з натуральними оліями, які вбиватимуть неприємні запахи і нададуть приємного аромату. Лимонна кислота і гаряча вода. Для такого способу прочищення вам знадобиться один пакетик лимонної кислоти та сто грамів гарячої води. Засипте у злив раковини кислоту і гарячу воду і дайте постояти одну годину. Такий спосіб допоможе усунути всі неприємні запахи з раковини.

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