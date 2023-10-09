Як швидко нагріти постіль перед сном, коли ще немає опалення: дієві поради для комфортного сну

Як нагріти ліжко, коли ще немає опалення і як зігрітися, щоб міцно заснути.

Восени, коли вже холодно, але опалення ще не увімкнули, виникає проблема холодного ліжка. Однак існує простий спосіб, як вирішити це питання. Є простий лайфгак, як швидко зігріти постіль у холодну пору року, щоб було комфортно спати і зберігалося тепло. Розказуємо, як нагріти холодну постіль перед сном.

Як можна нагріти ліжко перед сном

Такий спосіб нагрівання холодного ліжка передбачає застосування фена. Цей метод може здатися досить дивним, але він дуже дієвий, якщо немає електричної ковдри чи інших обігрівачів для ліжка. Просто увімкніть фен на повну потужність і прогрійте ним постільну білизну, ковдру та подушки.

Також цей гаджет може стати у нагоді, аби прогріти чи просушити одяг та взуття у холодну пору року. Але варто дотримуватися правил безпеки і не накривати фен одягом, ковдрами та іншими речами, щоб не спричинити загоряння.

Як ще можна підігріти ліжко перед сном

Гаряча вода. Можна набрати у гумову грілку чи пластикову пляшку гарячої води та покласти на ліжко. А щоб зберегти тепло, варто вдягнути теплу піжаму і вовняні шкарпетки, тоді можна насолоджуватися теплом та комфортом.

Можна набрати у гумову грілку чи пластикову пляшку гарячої води та покласти на ліжко. А щоб зберегти тепло, варто вдягнути теплу піжаму і вовняні шкарпетки, тоді можна насолоджуватися теплом та комфортом. Електрична ковдра. Якщо є можливість придбати таку ковдру, то можна скористатися таким способом. Ковдра оснащена елементами обігріву і має кілька температурних режимів, її необхідно вмикати за 20 хвилин до того, як ви лягатимете спати.

Якщо є можливість придбати таку ковдру, то можна скористатися таким способом. Ковдра оснащена елементами обігріву і має кілька температурних режимів, її необхідно вмикати за 20 хвилин до того, як ви лягатимете спати. Також використовують наматрацники та топпери з підігрівом. Топпер – це тонкий матрац, який використовують для корекції жорсткості ліжка, вони також бувають з підігрівом. Тому наматрацники або топпери використовують, коли дуже холодно, але їх необхідно буде придбати в спеціалізованому магазині.

Як зігрітися перед сном, коли немає опалення

Щоб зігрітися перед сном і міцно заснути, коли немає опалення і спеціальних засобів для прогрівання постілі, можна скористатися простими, але дієвими методами.

Потрібно правильно одягнутися. Коли дуже холодно, то ми зазвичай натягуємо на себе всі теплі речі, які попадуться під руку. Але одяг потрібно правильно нашаровувати, тоді можна буде швидко зігрітися і зберегти тепло. Спочатку йде базовий шар – можна вдягнути термобілизну або бавовняну сорочку, яка відводить вологу і утримує тепло. Середній шар служить для ізоляції тепла, тут допоможуть вовняні светри або флісові кофти. Якщо ви виходите на вулицю, то верхній шар одягу повинен складатися з речей, що захищають від вітру та вологи.

Коли дуже холодно, то ми зазвичай натягуємо на себе всі теплі речі, які попадуться під руку. Але одяг потрібно правильно нашаровувати, тоді можна буде швидко зігрітися і зберегти тепло. Спочатку йде базовий шар – можна вдягнути термобілизну або бавовняну сорочку, яка відводить вологу і утримує тепло. Середній шар служить для ізоляції тепла, тут допоможуть вовняні светри або флісові кофти. Якщо ви виходите на вулицю, то верхній шар одягу повинен складатися з речей, що захищають від вітру та вологи. Постіль. Спочатку потрібно вибрати правильний матрац, який не пропускатиме холодне повітря з підлоги, можна обрати з наповнювачем із пінополіуретану. Покривало повинно бути шерстяним. Наприклад, вовняне, яке забезпечує комфортний сон і утримує тепло. До вибору подушок потрібно ставитися серйозно, обирайте ті, що забезпечують підтримку шиї та голови. Постільна білизна повинна бути із натуральних тканин, для холодної пори року ідеально підійде вовняна чи фланелева.

Спочатку потрібно вибрати правильний матрац, який не пропускатиме холодне повітря з підлоги, можна обрати з наповнювачем із пінополіуретану. Покривало повинно бути шерстяним. Наприклад, вовняне, яке забезпечує комфортний сон і утримує тепло. До вибору подушок потрібно ставитися серйозно, обирайте ті, що забезпечують підтримку шиї та голови. Постільна білизна повинна бути із натуральних тканин, для холодної пори року ідеально підійде вовняна чи фланелева. Теплі напої перед сном. Приємна традиція перед сном – пити гарячі напої, може бути дуже корисною для підтримання тепла у ліжку. Для цього потрібно вибирати розслаблюючі чаї з меліси, ромашки або чебрецю. Тепле молоко з медом також допоможе зігрітися та міцно заснути. Какао також чудовий напій, щоб підвищити тепло вашого тіла.

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