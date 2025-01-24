Як швидко очистити воду з-під крана без будь-яких фільтрів: про це мало хто знає

Так, централізована система чищення добре виконує свою функцію, однак водопровідна вода досить часто містить домішки, що надають їй неприємного присмаку й запаху. А встановлення фільтрів вимагає значних фінансових витрат.

Якість водопровідної води залишається однією з актуальних проблем для багатьох домогосподарств. Утім, існують досить прості, проте вкрай ефективні способи очистити її. І для цього нічого не треба, окрім підручних засобів. Розповідаємо про метод очищення води, який допоможе зробити її придатною для вживання.

Як очистити воду з-під крана без фільтрів: корисний лайфгак

Візьміть скляну банку чи емальовану каструлю, посуд має бути ретельно вимитий, щоб не було сторонніх запахів. Наберіть у підготовлену ємність водопровідної води, залишивши приблизно 5 сантиметрів до краю.

Дайте воді відстоятися упродовж 20 хвилин, а потім додайте 2 очищених зубчики часнику і 3 таблетки активованого вугілля. Часник має природні антибактеріальні властивості, а активоване вугілля ефективно поглинає домішки й неприємні запахи.

Воду треба залишити на 6 годин, накривши ємність марлею, щоб був доступ повітря. Після закінчення часу фільтрації процідіть воду через кілька шарів марлі, щоб вона була чистою та прозорою. Потім треба перелити відфільтровану воду у скляний посуд із кришою, яка щільно закривається.

Зберігати таку воду можна до 48 годин у прохолодному темному місці. Її можна сміливо пити, робити з неї гарячі напої чи варити супи. Якщо за дві доби ви не встигли використати відфільтровану воду, її краще вилити, бо вона може змінити смакові властивості.

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