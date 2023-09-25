Як швидко почистити батареї опалення і «ребра» від бруду: покрокова інструкція

Батареї опалення є в кожному будинку, вони нагрівають помешкання під час холодної пори року. В українських будинках в основному стоять чавунні та алюмінієві батареї з «ребрами» і їх мити не так вже й просто. Коли на батареях накопичується пил та бруд, то тепловіддача від них істотно знижується. Як легко та швидко почистити батареї навіть у важкодоступних місцях – читайте далі.

Як очистити батареї від пилу у важкодоступних місцях: методи чищення

Ідеальним варіантом може бути просто протирання вологою ганчіркою щотижня. Але якщо ви довго не наважувалися помити батареї в усіх можливих місцях, тоді знадобиться «генеральне» прибирання. Для цього потрібно буде озброїтися пилососом, відром, миючим засобом, чистими сухими ганчірками, феном чи відпарювачем та йоршиком.

Щоб добре впоратися з брудом на батареях, потрібно пилососом зібрати з них максимальну кількість пилу. Варто ретельно пройтися трубкою пилососа по всіх секціях. Потім під батарею покладіть тканину, щоб на неї спадав увесь бруд під час чищення.

Щоб почати етап очищення батареї, потрібно розібратися, які вони: алюмінієві чи чавунні. Від цього залежатиме метод чищення.

Як легко відмити чавунну батарею: покрокова інструкція

У відро потрібно налити теплої води і додати рідкий миючий засіб. У мильному розчині необхідно ополоснути йоршик. Далі цим йоршиком ретельно пройдіться простором між секціями. Після того, як помиєте батарею всередині і між «ребрами», витріть її спочатку вологою ганчіркою, а потім сухою. Обов’язково потрібно витирати батарею насухо, щоб на ній не з’явилася іржа.

Як відмити алюмінієву батарею: дієві методи

Щоб відмити таку батарею від бруду, йоршик не знадобиться, оскільки він занадто товстий. Тому краще скористатися іншими приладами:

відпарювач – потрібно просто пройтись по батареї, а бруд, який стече з неї, витерти ганчіркою;

фен – слід продути батарею, а бруд із неї осяде на підстелені під батареї вологі ганчірки;

бавовняні рукавички – це альтернативний метод, якщо немає фена чи парогенератора. Їх потрібно надіти, намочити руки у мильній воді і вичистити бруд вручну.

Як помити батареї всередині: метод, що заощадить ваш час

Дуже часта проблема, з якою зіштовхуються багато людей під час опалювального сезону, - батареї перестають нагріватися. Зазвичай це відбувається тому, що може засмітитися одна із секцій. Для того, щоб продути сміття, можна купити спеціальний хімічний засіб або використати дуже сильний натиск води. Але самостійно виконувати такі дії не рекомендують. Тому краще запросити сантехніка і робити це під його наглядом.

Раніше ми писали про те, як почистити штори від пилу та бруду, не знімаючи їх із карнизів.

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