Як за кілька хвилин відчистити духовку без хімії: підручні засоби, які завжди є у вас вдома

Звісно, будь-хто відчистить бруд, нагар та жир суперсучасними миючим засобами. Та що робити, коли потрібно швидко впоратися з проблемою, а в домі спеціального хімічного засобу не знайшлося? Не варто панікувати, є кілька підручних засобів, які завжди знайдуться у вашій оселі, але ви про їхні можливості можете навіть не здогадуватися. А вони легко та швидко допоможуть вам відчистити духовку. Розповідаємо, за допомогою яких дієвих методів можна швидко впоратися з проблемою жиру та нагару в духовці.

Раніше ми писали, як швидко відмити ручки газової та електричної плити від бруду та застарілого жиру підручними засобами.

Як швидко відчистити духовку від нагару та жиру підручними методами

Нашатир і вода. Спочатку потрібно відмити водою все, що легко відмивається. Потім у пульверизатор наберіть 2-3 склянки води та додайте 2 ст. ложки нашатирного спирту. Обприскайте цим розчином всі застарілі плями бруду та жиру, закрийте духовку та залиште на 2 години. Через кілька годин пройдіться вологою ганчіркою по плямах – вони зникнуть прямо на очах. Потім ще раз ретельно витріть духовку і залиште її відкритою, щоб вона просохла.

Спочатку потрібно відмити водою все, що легко відмивається. Потім у пульверизатор наберіть 2-3 склянки води та додайте 2 ст. ложки нашатирного спирту. Обприскайте цим розчином всі застарілі плями бруду та жиру, закрийте духовку та залиште на 2 години. Через кілька годин пройдіться вологою ганчіркою по плямах – вони зникнуть прямо на очах. Потім ще раз ретельно витріть духовку і залиште її відкритою, щоб вона просохла. Лимонна кислота. Дуже простий метод, який чудово впорається з проблемою, ним користувалися ще наші бабусі. У ємність влийте 2 склянки води, засипте 2 ст. ложки лимонної кислоти. Потім поставте розчин у духовку і нагрівайте протягом 30 хвилин при температурі 200 градусів. Потім вимкніть духовку, дайте охолонути, після чого протріть всередині вологою ганчіркою. Посуд потрібно підбирати такий, щоб він витримав високу температуру.

Дуже простий метод, який чудово впорається з проблемою, ним користувалися ще наші бабусі. У ємність влийте 2 склянки води, засипте 2 ст. ложки лимонної кислоти. Потім поставте розчин у духовку і нагрівайте протягом 30 хвилин при температурі 200 градусів. Потім вимкніть духовку, дайте охолонути, після чого протріть всередині вологою ганчіркою. Посуд потрібно підбирати такий, щоб він витримав високу температуру. Оцет та сода. Напевно, це найефективніший спосіб у боротьбі з брудом та жиром, тому чудово впорається із забрудненнями всередині духовки. Потрібно зробити суміш із півсклянки соди та 3-х столових ложок оцту. Далі наносимо миючий засіб на брудну поверхню і закриваємо духовку на 2-3 години. Після цього бруд потрібно змити чистою водою. Обов’язково потрібно видалити всі залишки оцту, щоб при наступному використанні духовки їжа не мала характерного запаху.

Напевно, це найефективніший спосіб у боротьбі з брудом та жиром, тому чудово впорається із забрудненнями всередині духовки. Потрібно зробити суміш із півсклянки соди та 3-х столових ложок оцту. Далі наносимо миючий засіб на брудну поверхню і закриваємо духовку на 2-3 години. Після цього бруд потрібно змити чистою водою. Обов’язково потрібно видалити всі залишки оцту, щоб при наступному використанні духовки їжа не мала характерного запаху. Кухонна сіль. Цей варіант чистки можна використовувати відразу після приготування їжі. Потрібно розсипати невелику кількість солі на дно та деко, поки плита ще не охолола, закрийте духовку та зачекайте 30 хвилин. Якщо духовка охолола, то прогрійте її до 100 градусів, щоб сіль стала золотавого кольору, тоді вимкніть. Духовку, яка остигла, вимийте після цього ганчіркою, змоченою у мильному розчині, потім насухо витріть тканиною чи паперовими рушниками.

Цей варіант чистки можна використовувати відразу після приготування їжі. Потрібно розсипати невелику кількість солі на дно та деко, поки плита ще не охолола, закрийте духовку та зачекайте 30 хвилин. Якщо духовка охолола, то прогрійте її до 100 градусів, щоб сіль стала золотавого кольору, тоді вимкніть. Духовку, яка остигла, вимийте після цього ганчіркою, змоченою у мильному розчині, потім насухо витріть тканиною чи паперовими рушниками. Перекис і сода. Для застосування цього методу потрібно взяти перекис водню 3% і чверть склянки соди. Зробіть із цих речовин суміш, схожу на пасту. За допомогою губки нанесіть пасту на стінки духовки та залиште на 2-3 години. Потім протріть духовку зсередини вологою ганчіркою.

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